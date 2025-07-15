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Лавров допустил, что Трамп мог бы сказать не про 50 дней, а про 30 - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров допустил, что Трамп мог бы сказать не про 50 дней, а про 30
Лавров допустил, что Трамп мог бы сказать не про 50 дней, а про 30 - 15.07.2025, ПРАЙМ
Лавров допустил, что Трамп мог бы сказать не про 50 дней, а про 30
Если бы украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда переговоров в Стамбуле, то, возможно, президент США Дональд Трамп говорил бы не про 50 дней... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:33+0300
2025-07-15T15:33+0300
политика
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Если бы украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда переговоров в Стамбуле, то, возможно, президент США Дональд Трамп говорил бы не про 50 дней на урегулирование, а про 30, предположил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если наши разъяснения, которые мы многократно передавали нашим коллегам, в том числе, на моих встречах "на полях" мероприятий АСЕАН, если они просто игнорируются, или не докладываются президенту Трампу - трудно судить, что за этим стоит. Но говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому вот 50 дней... Если бы на неделе с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там бы уже и 30 дней осталось", - сказал Лавров журналистам. При этом министр подчеркнул, что Россия действует по утвержденному плану, гарантируя свои законные интересы. "Это нас, конечно, не радует, но мы действуем по утвержденному президентом плану. И этот план заключается в гарантированном обеспечении законных интересов РФ в сфере безопасности и гарантированном обеспечении прав русских и русскоязычных", - добавил министр.
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рф, стамбул, сша, дональд трамп, сергей лавров, асеан
Политика, РФ, Стамбул, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, АСЕАН
15:33 15.07.2025
 
Лавров допустил, что Трамп мог бы сказать не про 50 дней, а про 30

Лавров: если бы Украина назвала дату переговоров, Трамп говорил бы про 30 дней

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк*Сергей Лавров
*Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Если бы украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда переговоров в Стамбуле, то, возможно, президент США Дональд Трамп говорил бы не про 50 дней на урегулирование, а про 30, предположил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если наши разъяснения, которые мы многократно передавали нашим коллегам, в том числе, на моих встречах "на полях" мероприятий АСЕАН, если они просто игнорируются, или не докладываются президенту Трампу - трудно судить, что за этим стоит. Но говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому вот 50 дней... Если бы на неделе с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там бы уже и 30 дней осталось", - сказал Лавров журналистам.
При этом министр подчеркнул, что Россия действует по утвержденному плану, гарантируя свои законные интересы.
"Это нас, конечно, не радует, но мы действуем по утвержденному президентом плану. И этот план заключается в гарантированном обеспечении законных интересов РФ в сфере безопасности и гарантированном обеспечении прав русских и русскоязычных", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Лавров ответил на ультиматум Трампа
14:49
 
ПолитикаРФСтамбулСШАДональд ТрампСергей ЛавровАСЕАН
 
 
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