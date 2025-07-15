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Лавров рассказал, как НАТО "споткнулась" об Украину - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров рассказал, как НАТО "споткнулась" об Украину
Лавров рассказал, как НАТО "споткнулась" об Украину - 15.07.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал, как НАТО "споткнулась" об Украину
НАТО в продвижении своей инфраструктуры на восток "споткнулась" об Украину, при этом продолжает делать вид, что "доведет дело до конца", заявил глава МИД России | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:42+0300
2025-07-15T15:42+0300
политика
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - ПРАЙМ. НАТО в продвижении своей инфраструктуры на восток "споткнулась" об Украину, при этом продолжает делать вид, что "доведет дело до конца", заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам Лаврова, требование США от своих союзников определиться, как они будут помогать Тайваню в случае конфликта, а также проведение учений в Австралии - это не новый виток напряженности вокруг страны, а новая фаза так называемых "индо-тихоокеанских стратегий", которые заключаются в стремлении НАТО в продвижении своей инфраструктуры на Востоке, создании альянсов "с ядерной начинкой", как, например, AUKUS. "Весь этот процесс отражает агрессивное продвижение НАТО на восток: они хотели поглотить Украину, споткнулись, но продолжают делать вид, что обязательно доведут дело до конца", - сказал российский министр иностранных дел на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС, которое проходит во вторник в городе Тяньцзинь. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В российском МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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сша, китай, сергей лавров, нато, мид, шос
Политика, США, КИТАЙ, Сергей Лавров, НАТО, МИД, ШОС
15:42 15.07.2025
 
Лавров рассказал, как НАТО "споткнулась" об Украину

Лавров: НАТО в продвижении инфраструктуры на восток "споткнулась" об Украину

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара
Встреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - ПРАЙМ. НАТО в продвижении своей инфраструктуры на восток "споткнулась" об Украину, при этом продолжает делать вид, что "доведет дело до конца", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, требование США от своих союзников определиться, как они будут помогать Тайваню в случае конфликта, а также проведение учений в Австралии - это не новый виток напряженности вокруг страны, а новая фаза так называемых "индо-тихоокеанских стратегий", которые заключаются в стремлении НАТО в продвижении своей инфраструктуры на Востоке, создании альянсов "с ядерной начинкой", как, например, AUKUS.
"Весь этот процесс отражает агрессивное продвижение НАТО на восток: они хотели поглотить Украину, споткнулись, но продолжают делать вид, что обязательно доведут дело до конца", - сказал российский министр иностранных дел на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС, которое проходит во вторник в городе Тяньцзинь.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В российском МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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ПолитикаСШАКИТАЙСергей ЛавровНАТОМИДШОС
 
 
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