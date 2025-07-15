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LG выпустила первую южнокорейскую гибридную модель ИИ - 15.07.2025, ПРАЙМ
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LG выпустила первую южнокорейскую гибридную модель ИИ
LG выпустила первую южнокорейскую гибридную модель ИИ - 15.07.2025, ПРАЙМ
LG выпустила первую южнокорейскую гибридную модель ИИ
Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) LG AI Research, входящая в состав корпорации LG Group, во вторник выпустила первую южнокорейскую гибридную ИИ-модель... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T13:14+0300
2025-07-15T13:14+0300
lg
технологии
ии
развитие ии
южная корея
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) LG AI Research, входящая в состав корпорации LG Group, во вторник выпустила первую южнокорейскую гибридную ИИ-модель EXAONE 4.0, сообщает пресс-служба лаборатории. "Гибридный искусственный интеллект соединяет в себе преимущества большой языковой модели (Large language model, LLM) и моделей рассуждения, благодаря чему демонстрирует первоклассную производительность", - отмечает LG AI Research в своем пресс-релизе, добавив, что разработчики стремятся продемонстрировать конкурентоспособность корейского искусственного интеллекта на мировом рынке. В лаборатории заявили, что в ходе тестов производительности EXAONE 4.0 превосходил по показателям другие ведущие модели с открытыми весами из США, Китая и Франции. Модели с открытыми весами - это нейросети, параметры которых, полученные в процессе обучения, открыты для загрузки и использования. По информации агентства Рёнхап, лишь несколько компаний во всем мире ранее представили гибридные модели искусственного интеллекта. Среди них - американская Anthropic со своей моделью Claude и китайская Alibaba с моделью Qwen. Американская организация OpenAI сообщала, что собирается сделать новую версию своей модели ChatGPT - GPT 5 - гибридной. В марте этого года LG также выпустила первую южнокорейскую модель рассуждения Exaone Deep на фоне активного стремления правительства страны вывести отечественные ИИ-модели на мировой уровень. Модель рассуждений - это тип большой языковой модели (LLM), которая может выполнять сложные задачи рассуждения и обладает улучшенными когнитивными возможностями.
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lg, технологии, ии, развитие ии, южная корея
LG, Технологии, ИИ, развитие ИИ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
13:14 15.07.2025
 
LG выпустила первую южнокорейскую гибридную модель ИИ

LG выпустила первую южнокорейскую ИИ-модель EXAONE 4.0

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании LG на международном автомобильном салоне во Франкфурте
Стенд компании LG на международном автомобильном салоне во Франкфурте - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) LG AI Research, входящая в состав корпорации LG Group, во вторник выпустила первую южнокорейскую гибридную ИИ-модель EXAONE 4.0, сообщает пресс-служба лаборатории.
"Гибридный искусственный интеллект соединяет в себе преимущества большой языковой модели (Large language model, LLM) и моделей рассуждения, благодаря чему демонстрирует первоклассную производительность", - отмечает LG AI Research в своем пресс-релизе, добавив, что разработчики стремятся продемонстрировать конкурентоспособность корейского искусственного интеллекта на мировом рынке.
В лаборатории заявили, что в ходе тестов производительности EXAONE 4.0 превосходил по показателям другие ведущие модели с открытыми весами из США, Китая и Франции. Модели с открытыми весами - это нейросети, параметры которых, полученные в процессе обучения, открыты для загрузки и использования.
По информации агентства Рёнхап, лишь несколько компаний во всем мире ранее представили гибридные модели искусственного интеллекта. Среди них - американская Anthropic со своей моделью Claude и китайская Alibaba с моделью Qwen. Американская организация OpenAI сообщала, что собирается сделать новую версию своей модели ChatGPT - GPT 5 - гибридной.
В марте этого года LG также выпустила первую южнокорейскую модель рассуждения Exaone Deep на фоне активного стремления правительства страны вывести отечественные ИИ-модели на мировой уровень.
Модель рассуждений - это тип большой языковой модели (LLM), которая может выполнять сложные задачи рассуждения и обладает улучшенными когнитивными возможностями.
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