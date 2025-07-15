https://1prime.ru/20250715/likvidnost-859491619.html

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 16 по 22 июля

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 16 по 22 июля - 15.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 16 по 22 июля

Банк России ожидает, что правительство за период с 16 по 22 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 148 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T11:20+0300

2025-07-15T11:20+0300

2025-07-15T11:20+0300

экономика

банк россии

банки

ликвидность банков

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 16 по 22 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 148 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 9 июня по 15 июля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 1,35 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 43 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 117 миллиардов рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,42 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20250715/yuan-859488656.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, банки, ликвидность банков