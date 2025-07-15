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Медь слабо дешевеет на оценках макростатистики по Китаю

Медь слабо дешевеет на оценках макростатистики по Китаю - 15.07.2025, ПРАЙМ

Медь слабо дешевеет на оценках макростатистики по Китаю

Стоимость меди слабо снижается во вторник на оценках макростатистических данных по крупнейшему импортеру и потребителю этого металла - Китаю, свидетельствуют... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T09:10+0300

2025-07-15T09:10+0300

2025-07-15T09:10+0300

экономика

медь

рынок

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо снижается во вторник на оценках макростатистических данных по крупнейшему импортеру и потребителю этого металла - Китаю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,18%, до 5,5405 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,43%, до 9 619 долларов, алюминия - на 0,42%, до 2 592 долларов, стоимость цинка - на 0,31%, до 2 730 долларов. Участники рынка могут обращать внимание на опубликованную ранее статистику по макроэкономике Китая. Так, государственное статистическое бюро КНР обнародовало данные, согласно которым ВВП Китая по итогам первого полугодия вырос на 5,3% в годовом выражении. При этом Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста показателя в 2025 и 2026 году до 4%. "Потребление оказалось слабее, чем ожидалось - импульс от программы trade-in угас, а сектор недвижимости остается в тени из-за низких объемов сделок", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Eurasia Group Дань Ван (Dan Wang). Она также добавила, что "пошлины президента США Дональда Трампа сильно ударили по экспортерам, спровоцировав банкротство предприятий малого и среднего бизнеса и подпортив настроения. И потребители, и предприятия стали более осторожными, а экспортеры все чаще ищут возможности для роста за рубежом". Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.

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медь, рынок