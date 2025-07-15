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Медведев назвал заявление Трампа о пошлинах "театральным ультиматумом" - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Медведев назвал заявление Трампа о пошлинах "театральным ультиматумом"
Медведев назвал заявление Трампа о пошлинах "театральным ультиматумом" - 15.07.2025, ПРАЙМ
Медведев назвал заявление Трампа о пошлинах "театральным ультиматумом"
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T09:33+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров из России "театральным ультиматумом", который разочаровал "воинственную Европу". "Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила", - говорится в публикации Медведева в соцсети X. В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
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общество , рф, сша, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, ес
Политика, Общество , РФ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, ЕС
09:33 15.07.2025
 
Медведев назвал заявление Трампа о пошлинах "театральным ультиматумом"

Медведев назвал слова Трампа о пошлинах на товары из РФ театральным ультиматумом

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров из России "театральным ультиматумом", который разочаровал "воинственную Европу".
"Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила", - говорится в публикации Медведева в соцсети X.
В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Трамп заявил, что "не заканчивает иметь дело" с Путиным
08:50
 
ПолитикаОбществоРФСШАУКРАИНАДональд ТрампДмитрий МедведевЕС
 
 
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