https://1prime.ru/20250715/medvedev-859487839.html

Медведев назвал заявление Трампа о пошлинах "театральным ультиматумом"

Медведев назвал заявление Трампа о пошлинах "театральным ультиматумом" - 15.07.2025, ПРАЙМ

Медведев назвал заявление Трампа о пошлинах "театральным ультиматумом"

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T09:33+0300

2025-07-15T09:33+0300

2025-07-15T09:33+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров из России "театральным ультиматумом", который разочаровал "воинственную Европу". "Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила", - говорится в публикации Медведева в соцсети X. В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.

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общество , рф, сша, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, ес