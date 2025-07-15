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Медведев назвал заявление Трампа о пошлинах "театральным ультиматумом"
Медведев назвал заявление Трампа о пошлинах "театральным ультиматумом" - 15.07.2025, ПРАЙМ
Медведев назвал заявление Трампа о пошлинах "театральным ультиматумом"
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T09:33+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров из России "театральным ультиматумом", который разочаровал "воинственную Европу". "Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила", - говорится в публикации Медведева в соцсети X. В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
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Политика, Общество , РФ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, ЕС
Медведев назвал заявление Трампа о пошлинах "театральным ультиматумом"
Медведев назвал слова Трампа о пошлинах на товары из РФ театральным ультиматумом
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров из России "театральным ультиматумом", который разочаровал "воинственную Европу".
"Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила", - говорится в публикации Медведева в соцсети X.
В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
Трамп заявил, что "не заканчивает иметь дело" с Путиным