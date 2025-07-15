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Мексика не согласна с решением США по импорту томатов

Мексика не согласна с решением США по импорту томатов - 15.07.2025, ПРАЙМ

Мексика не согласна с решением США по импорту томатов

Власти Мексики выразили несогласие с решением США выйти из соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении импорта свежих томатов из... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T04:54+0300

2025-07-15T04:54+0300

2025-07-15T04:54+0300

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МЕХИКО, 15 июл - ПРАЙМ. Власти Мексики выразили несогласие с решением США выйти из соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении импорта свежих томатов из Мексики и ввести компенсационную пошлину на них в размере 17,09%. "Речь идёт о несправедливом и вредном решении, которое противоречит интересам не только мексиканских производителей, но и самой американской промышленности", - говорится в совместном заявлении министерств экономики и сельского хозяйства латиноамериканской страны. Согласно тексту, в понедельник правительство Мексики было уведомлено о решении министерства торговли Соединённых Штатов выйти из Соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении свежих томатов из Мексики и ввести компенсационную пошлину в размере 17,09% на экспорт этой продукции из Мексики. Как подчеркнули в правительстве Мексики, рост поставок томатов в США является результатом высокого качества продукции, а не демпинга или недобросовестной конкуренции. Согласно заявлению, с 1996 года американские производители свежих томатов добивались применения превентивной меры, ссылаясь на предполагаемый демпинг со стороны мексиканских экспортеров. Эта мера приостанавливалась пять раз, последний раз — в 2019 году. Мексиканская сторона сообщила, что в течение последних трёх месяцев вела переговоры с американскими производителями, предлагая конструктивные решения. Однако "все предложения были отклонены по политическим причинам, несмотря на их выгоду для США". Власти Мексики напомнили, что около двух третей томатов, потребляемых в Соединённых Штатах, выращиваются на мексиканских фермах. В этой связи введение пошлин, по мнению Мехико, ударит в первую очередь по американским потребителям, вызвав рост цен и дефицит продукции. В Мехико выразили готовность продолжить поиск решения, позволяющего вновь приостановить действие компенсационной пошлины, как это уже происходило в 2019 году. Тогда соглашение удалось восстановить в течение четырёх месяцев. "Правительство продолжит поддерживать национальных производителей в их стремлении осваивать новые международные рынки, делая ставку на качество своей продукции, а также на развитие схем агропромышленной переработки, обеспечивающих добавленную стоимость", - сказано в заявлении.

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