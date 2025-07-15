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Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max
Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max - 15.07.2025, ПРАЙМ
Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max
Правительство России определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе платформы Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T10:08+0300
2025-07-15T10:08+0300
правительство
vk
мессенджеры
технологии
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Правительство России определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе платформы Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа", говорится в сообщении пресс-службы правительства. "За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания "Коммуникационная платформа" – дочерняя структура холдинга VK. Распоряжение об этом подписано. Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе недавно запущенной платформы Max. Ее развитием также занимается указанная компания", - говорится в сообщении.
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правительство, vk, мессенджеры, технологии
правительство, VK, мессенджеры, Технологии
10:08 15.07.2025
 
Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max

Правительство: национальный мессенджер Max будет развивать дочка VK

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛето в Москве
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© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Правительство России определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе платформы Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа", говорится в сообщении пресс-службы правительства.
"За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания "Коммуникационная платформа" – дочерняя структура холдинга VK. Распоряжение об этом подписано. Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе недавно запущенной платформы Max. Ее развитием также занимается указанная компания", - говорится в сообщении.
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Мессенджер Max начал тестировать каналы
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правительствоVKмессенджерыТехнологии
 
 
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