https://1prime.ru/20250715/messendzher-859489046.html

Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max

Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max - 15.07.2025, ПРАЙМ

Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max

Правительство России определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе платформы Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T10:08+0300

2025-07-15T10:08+0300

2025-07-15T10:08+0300

правительство

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технологии

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Правительство России определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе платформы Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа", говорится в сообщении пресс-службы правительства. "За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания "Коммуникационная платформа" – дочерняя структура холдинга VK. Распоряжение об этом подписано. Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе недавно запущенной платформы Max. Ее развитием также занимается указанная компания", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250714/messendzher-859466268.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство, vk, мессенджеры, технологии