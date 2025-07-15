https://1prime.ru/20250715/messendzher-859489046.html
Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max
Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max - 15.07.2025, ПРАЙМ
Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max
Правительство России определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе платформы Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T10:08+0300
2025-07-15T10:08+0300
2025-07-15T10:08+0300
правительство
vk
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технологии
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Правительство России определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе платформы Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа", говорится в сообщении пресс-службы правительства. "За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания "Коммуникационная платформа" – дочерняя структура холдинга VK. Распоряжение об этом подписано. Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе недавно запущенной платформы Max. Ее развитием также занимается указанная компания", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250714/messendzher-859466268.html
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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правительство, vk, мессенджеры, технологии
правительство, VK, мессенджеры, Технологии
Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max
Правительство: национальный мессенджер Max будет развивать дочка VK