https://1prime.ru/20250715/metally-859522423.html

"Аркминерал" отметил важность единой стратегии развития отрасли РЗМ в РФ

"Аркминерал" отметил важность единой стратегии развития отрасли РЗМ в РФ - 15.07.2025, ПРАЙМ

"Аркминерал" отметил важность единой стратегии развития отрасли РЗМ в РФ

Редкоземельной отрасли нужна единая государственная стратегия развития в России, заявил РИА Новости генеральный директор группы "Аркминерал", разрабатывающей... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T16:10+0300

2025-07-15T16:10+0300

2025-07-15T16:10+0300

энергетика

россия

металлы

редкоземельные элементы

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Редкоземельной отрасли нужна единая государственная стратегия развития в России, заявил РИА Новости генеральный директор группы "Аркминерал", разрабатывающей месторождение Африканда в Мурманской области, Андрей Тренин. "Мы сейчас как раз с коллегами говорим о том, что для отрасли нужна единая стратегия развития, общероссийская. Поэтому мы сейчас прорабатываем вопросы создания редкоземельных кластеров, в том числе в Мурманской области. Сейчас в Сибири обсуждается создание кластера. Но, на наш взгляд, это надо делать в рамках единой государственной стратегии, чтобы у нас не было разнобоя и чтобы правая рука знала, о чем мы говорим", - сказал он в кулуарах совещания по вопросам развития редкоземельной отрасли в Совете Федерации. Тренин добавил, что "Аркминерал" видит себя одним из координаторов и владельцев производственных мощностей в рамках такой государственной стратегии.

https://1prime.ru/20250713/metally-859434039.html

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россия, металлы, редкоземельные элементы