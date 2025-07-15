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"Аркминерал" отметил важность единой стратегии развития отрасли РЗМ в РФ - 15.07.2025, ПРАЙМ
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"Аркминерал" отметил важность единой стратегии развития отрасли РЗМ в РФ
"Аркминерал" отметил важность единой стратегии развития отрасли РЗМ в РФ - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Аркминерал" отметил важность единой стратегии развития отрасли РЗМ в РФ
Редкоземельной отрасли нужна единая государственная стратегия развития в России, заявил РИА Новости генеральный директор группы "Аркминерал", разрабатывающей... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T16:10+0300
2025-07-15T16:10+0300
энергетика
россия
металлы
редкоземельные элементы
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Редкоземельной отрасли нужна единая государственная стратегия развития в России, заявил РИА Новости генеральный директор группы "Аркминерал", разрабатывающей месторождение Африканда в Мурманской области, Андрей Тренин. "Мы сейчас как раз с коллегами говорим о том, что для отрасли нужна единая стратегия развития, общероссийская. Поэтому мы сейчас прорабатываем вопросы создания редкоземельных кластеров, в том числе в Мурманской области. Сейчас в Сибири обсуждается создание кластера. Но, на наш взгляд, это надо делать в рамках единой государственной стратегии, чтобы у нас не было разнобоя и чтобы правая рука знала, о чем мы говорим", - сказал он в кулуарах совещания по вопросам развития редкоземельной отрасли в Совете Федерации. Тренин добавил, что "Аркминерал" видит себя одним из координаторов и владельцев производственных мощностей в рамках такой государственной стратегии.
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россия, металлы, редкоземельные элементы
Энергетика, РОССИЯ, металлы, редкоземельные элементы
16:10 15.07.2025
 
"Аркминерал" отметил важность единой стратегии развития отрасли РЗМ в РФ

"Аркминерал": редкоземельной отрасли в России нужна единая стратегия развития

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ шахте рудника "Октябрьский" (ОАО "Норильский никель")
В шахте рудника Октябрьский (ОАО Норильский никель) - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Редкоземельной отрасли нужна единая государственная стратегия развития в России, заявил РИА Новости генеральный директор группы "Аркминерал", разрабатывающей месторождение Африканда в Мурманской области, Андрей Тренин.
"Мы сейчас как раз с коллегами говорим о том, что для отрасли нужна единая стратегия развития, общероссийская. Поэтому мы сейчас прорабатываем вопросы создания редкоземельных кластеров, в том числе в Мурманской области. Сейчас в Сибири обсуждается создание кластера. Но, на наш взгляд, это надо делать в рамках единой государственной стратегии, чтобы у нас не было разнобоя и чтобы правая рука знала, о чем мы говорим", - сказал он в кулуарах совещания по вопросам развития редкоземельной отрасли в Совете Федерации.
Тренин добавил, что "Аркминерал" видит себя одним из координаторов и владельцев производственных мощностей в рамках такой государственной стратегии.
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ЭнергетикаРОССИЯметаллыредкоземельные элементы
 
 
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