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МИД: НАТО заинтересована в затягивании конфликта для истощения России - 15.07.2025, ПРАЙМ
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МИД: НАТО заинтересована в затягивании конфликта для истощения России
МИД: НАТО заинтересована в затягивании конфликта для истощения России - 15.07.2025, ПРАЙМ
МИД: НАТО заинтересована в затягивании конфликта для истощения России
НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T12:58+0300
2025-07-15T12:58+0300
политика
общество
украина
александр грушко
нато
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Вчера они много говорили о том, что якобы Россия не стремится к миру, что уровень делегации не тот, говорили о каких-то временных пределах для выхода на сделку. Но никто не сказал, что сделка предполагает ведение переговоров, а их нет, потому что сама Украина отказывается от их ведения. Это еще одно свидетельство того, что на самом деле страны НАТО заинтересованы в максимальном затягивании конфликта с тем, чтобы истощить Россию", - сказал он журналистам.
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общество , украина, александр грушко, нато, мид рф
Политика, Общество , УКРАИНА, Александр Грушко, НАТО, МИД РФ
12:58 15.07.2025
 
МИД: НАТО заинтересована в затягивании конфликта для истощения России

Грушко: НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПостпред РФ при НАТО Александр Грушко
Постпред РФ при НАТО Александр Грушко - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Вчера они много говорили о том, что якобы Россия не стремится к миру, что уровень делегации не тот, говорили о каких-то временных пределах для выхода на сделку. Но никто не сказал, что сделка предполагает ведение переговоров, а их нет, потому что сама Украина отказывается от их ведения. Это еще одно свидетельство того, что на самом деле страны НАТО заинтересованы в максимальном затягивании конфликта с тем, чтобы истощить Россию", - сказал он журналистам.
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Россия отрицательно относится к поставкам оружия Украине, заявили в МИД
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ПолитикаОбществоУКРАИНААлександр ГрушкоНАТОМИД РФ
 
 
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