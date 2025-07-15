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МИД: НАТО заинтересована в затягивании конфликта для истощения России

МИД: НАТО заинтересована в затягивании конфликта для истощения России - 15.07.2025, ПРАЙМ

МИД: НАТО заинтересована в затягивании конфликта для истощения России

НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T12:58+0300

2025-07-15T12:58+0300

2025-07-15T12:58+0300

политика

общество

украина

александр грушко

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мид рф

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Вчера они много говорили о том, что якобы Россия не стремится к миру, что уровень делегации не тот, говорили о каких-то временных пределах для выхода на сделку. Но никто не сказал, что сделка предполагает ведение переговоров, а их нет, потому что сама Украина отказывается от их ведения. Это еще одно свидетельство того, что на самом деле страны НАТО заинтересованы в максимальном затягивании конфликта с тем, чтобы истощить Россию", - сказал он журналистам.

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украина

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общество , украина, александр грушко, нато, мид рф