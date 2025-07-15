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В МИД назвали ультиматум Трампа России "очень странным"
В МИД назвали ультиматум Трампа России "очень странным" - 15.07.2025, ПРАЙМ
В МИД назвали ультиматум Трампа России "очень странным"
Ультиматум президента США Дональда Трампа России о 50 днях - это "очень странно", со стороны Запада так и не последовало никакого призыва к Киеву возобновить... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T13:00+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Ультиматум президента США Дональда Трампа России о 50 днях - это "очень странно", со стороны Запада так и не последовало никакого призыва к Киеву возобновить переговоры с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Прежде всего, это очень странно. Любая договоренность предполагает ведение переговоров. На сегодняшний день одна сторона физически отсутствует - это украинская сторона. Поскольку вчера не было сформулировано никакого призыва к украинской стороне как можно скорее ответить на готовность РФ возобновить переговоры, то из этого надо сделать вывод о том, что реальной заинтересованности со стороны Запада способствовать успешному завершению переговоров нет", - сказал он журналистам В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
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Политика, Общество , РФ, США, ЗАПАД, Дональд Трамп, Александр Грушко
В МИД назвали ультиматум Трампа России "очень странным"
Замглавы МИД Грушко назвал ультиматум Трампа России "очень странным"
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Ультиматум президента США Дональда Трампа России о 50 днях - это "очень странно", со стороны Запада так и не последовало никакого призыва к Киеву возобновить переговоры с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Прежде всего, это очень странно. Любая договоренность предполагает ведение переговоров. На сегодняшний день одна сторона физически отсутствует - это украинская сторона. Поскольку вчера не было сформулировано никакого призыва к украинской стороне как можно скорее ответить на готовность РФ возобновить переговоры, то из этого надо сделать вывод о том, что реальной заинтересованности со стороны Запада способствовать успешному завершению переговоров нет", - сказал он журналистам
В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
"Усложнит жизнь". СМИ узнали об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России