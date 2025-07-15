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В Минэнерго прокомментировали закон об ограничении майнинга криптовалют - 15.07.2025, ПРАЙМ
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В Минэнерго прокомментировали закон об ограничении майнинга криптовалют
В Минэнерго прокомментировали закон об ограничении майнинга криптовалют - 15.07.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго прокомментировали закон об ограничении майнинга криптовалют
Закон об ограничении майнинга криптовалют в ряде регионов надо дальше адаптировать, Минэнерго РФ ведет эту работу с депутатами и самими майнерами, нужно не... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T12:36+0300
2025-07-15T12:36+0300
энергетика
общество
иркутская область
иркутск
евгений грабчак
совет федерации
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Закон об ограничении майнинга криптовалют в ряде регионов надо дальше адаптировать, Минэнерго РФ ведет эту работу с депутатами и самими майнерами, нужно не вводить полные запреты в регионах, а добиваться тонкой регуляторики, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак. Выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, он сказал, что закон "надо дальше адаптировать". "И работу мы, в том числе, и с самими майнерами ведем, и с депутатским корпусом", - добавил Грабчак. Замминистра отметил, что, во-первых, необходимо законодательно закрепить, как высвободившаяся от майнеров мощность будет перераспределяться на более нуждающиеся отрасли промышленности. "Второе, конечно, нам нужно идти не по пути тотального запрета, а более тонкой регуляторики", - добавил Грабчак. Он объяснил, что энергосистема иногда имеет не постоянное, а синусоидное потребление. Но чем больше потребляется электроэнергии, тем лучше для энергетиков и тем больше денежных потоков. "Майнинг достаточно хорошо прогнозируем с точки зрения потребления. Это всегда ровная нагрузка, для энергетиков это хорошо. Майнинг нам плох, когда пики есть. Но пики - это 20% всего времени, которое энергосистема существует. Поэтому остальные 80% нам надо бы занять", - подчеркнул Грабчак. В частности, по его словам, это могло бы работать, если бы большие дата-центры подключались по разрабатываемой четвертой категории надежности и могли бы ограничиваться в периоды пикового потребления. Глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий, в свою очередь, добавил, что в Иркутской области запрет зимой майнинга позволил высвободить 320 МВт от "наблюдаемых майнеров", которые не скрывались и снизили нагрузку. Это позволило пройти осенне-зимний период, добавил он. "В перспективе в том же Иркутске, юго-восточной части Сибири - это порядка 600 МВт, которые позволят прямо сейчас дорогую генерацию не строить на эти объемы", - заключил Опадчий. Согласно действующему законодательству, правительство РФ принимает решение о запрете криптомайнинга на основании предложений правительственной комиссии по развитию электроэнергетики при участии Минэнерго и глав регионов РФ. Правительство в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
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общество , иркутская область, иркутск, евгений грабчак, совет федерации
Энергетика, Общество , Иркутская область, Иркутск, Евгений Грабчак, Совет Федерации
12:36 15.07.2025
 
В Минэнерго прокомментировали закон об ограничении майнинга криптовалют

Грабчак: закон об ограничении майнинга криптовалют надо адаптировать

© Фото : Пресс-служба компании GIS MiningGIS Mining
GIS Mining - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© Фото : Пресс-служба компании GIS Mining
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Закон об ограничении майнинга криптовалют в ряде регионов надо дальше адаптировать, Минэнерго РФ ведет эту работу с депутатами и самими майнерами, нужно не вводить полные запреты в регионах, а добиваться тонкой регуляторики, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
Выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, он сказал, что закон "надо дальше адаптировать". "И работу мы, в том числе, и с самими майнерами ведем, и с депутатским корпусом", - добавил Грабчак.
Замминистра отметил, что, во-первых, необходимо законодательно закрепить, как высвободившаяся от майнеров мощность будет перераспределяться на более нуждающиеся отрасли промышленности.
"Второе, конечно, нам нужно идти не по пути тотального запрета, а более тонкой регуляторики", - добавил Грабчак. Он объяснил, что энергосистема иногда имеет не постоянное, а синусоидное потребление. Но чем больше потребляется электроэнергии, тем лучше для энергетиков и тем больше денежных потоков.
"Майнинг достаточно хорошо прогнозируем с точки зрения потребления. Это всегда ровная нагрузка, для энергетиков это хорошо. Майнинг нам плох, когда пики есть. Но пики - это 20% всего времени, которое энергосистема существует. Поэтому остальные 80% нам надо бы занять", - подчеркнул Грабчак.
В частности, по его словам, это могло бы работать, если бы большие дата-центры подключались по разрабатываемой четвертой категории надежности и могли бы ограничиваться в периоды пикового потребления.
Глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий, в свою очередь, добавил, что в Иркутской области запрет зимой майнинга позволил высвободить 320 МВт от "наблюдаемых майнеров", которые не скрывались и снизили нагрузку. Это позволило пройти осенне-зимний период, добавил он.
"В перспективе в том же Иркутске, юго-восточной части Сибири - это порядка 600 МВт, которые позволят прямо сейчас дорогую генерацию не строить на эти объемы", - заключил Опадчий.
Согласно действующему законодательству, правительство РФ принимает решение о запрете криптомайнинга на основании предложений правительственной комиссии по развитию электроэнергетики при участии Минэнерго и глав регионов РФ.
Правительство в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
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ЭнергетикаОбществоИркутская областьИркутскЕвгений ГрабчакСовет Федерации
 
 
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