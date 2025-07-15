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Минфин объяснил рост дебиторской задолженности по расходам бюджета - 15.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250715/minfin-859494856.html
Минфин объяснил рост дебиторской задолженности по расходам бюджета
Минфин объяснил рост дебиторской задолженности по расходам бюджета - 15.07.2025, ПРАЙМ
Минфин объяснил рост дебиторской задолженности по расходам бюджета
Минфин РФ следит за динамикой дебиторской задолженности при бюджетных расходах, ее увеличение за последние годы обусловлено ростом расходов бюджета, сообщила... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T12:11+0300
2025-07-15T12:11+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ следит за динамикой дебиторской задолженности при бюджетных расходах, ее увеличение за последние годы обусловлено ростом расходов бюджета, сообщила первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова, выступая на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. "Дебиторка. Действительно так, но давайте посмотрим, как у нас сильно растут расходы за последние, давайте 5 лет возьмем, с 2020 года, у нас просто огромный рост расходов. Плюс в 2020, в 2021, 2022 и 2023 году мы в рамках антисанкционных мер, в рамках антиковидных наших планов, мы активно авансировали... Та дебиторка, которая вследствие роста расходов, да, она есть, мы ее видим. Нас она тоже беспокоит, но ее причины нам понятны. Это и ОПК (оборонно-промышленный комплекс - ред.), да, если по факту разложить, она тоже очевидна", - прокомментировала Окладникова опасения сенаторов касательно роста дебиторской задолженности, ее причин и перспектив, которые высказал глава комитета Анатолий Артамонов. Дебиторская задолженность бывает двух видов, отметила первый замминистра. Первый, когда прошло авансирование, контракт поставлен на учет, и, пока он длится, все это время он отражается в отчетности в дебиторской задолженности. "Мы ее называем безденежной, естественной дебиторкой. Да, она растет вследствие того, что мы в целом нарастили направление денег в экономику", - пояснила Окладникова. "И вторая история, когда у нас дебиторка денежная, когда действительно производители или исполнители по контрактам по работам и услугам физически не успевают выбирать даже авансы на счетах, которые есть. Вот такой дебиторки у нас немного, мы за ней внимательно следим, учитываем при принятии решений в последующие периоды", - сказала Окладникова. Счетная палата РФ в начале июля опубликовала заключение на отчет правительства об исполнении бюджета РФ за 2024 год. В документе ведомство в том числе обращает внимание на рост дебиторской задолженности по расходам за последние несколько лет. Так, в 2019 году она выросла на 6,4%, в 2020 году - на 19%, в 2021 году - на 27,8%, в 2022 году - на 53,7%, в 2023 году темпы дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим годом снизились, в 2024 году увеличились на 35,2%, отмечается в заключении. Общий объем дебиторской задолженности по расходам за 2024 год на 1 января 2025 года составил 16,9 триллиона рублей (42,1% кассовых расходов федерального бюджета за 2024 год). Из этой суммы дебиторская задолженность по выданным авансам в 2024 году достигла 16,2 триллиона рублей, наибольший объем составила задолженность по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (65,4%). Согласно заключению Счетной палаты, наибольший объем дебиторской задолженности по выданным авансам (открытая часть) по состоянию на 1 января 2025 года сложился у Минтранса, Минпромторга, Минцифры, Минстроя, Росавтодора.
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общество , рф, счетная палата, совет федерации, минпромторг
Экономика, Общество , РФ, Счетная палата, Совет Федерации, Минпромторг
12:11 15.07.2025
 
Минфин объяснил рост дебиторской задолженности по расходам бюджета

Минфин следит за динамикой дебиторской задолженности при бюджетных расходах

минфин
минфин
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ следит за динамикой дебиторской задолженности при бюджетных расходах, ее увеличение за последние годы обусловлено ростом расходов бюджета, сообщила первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова, выступая на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Дебиторка. Действительно так, но давайте посмотрим, как у нас сильно растут расходы за последние, давайте 5 лет возьмем, с 2020 года, у нас просто огромный рост расходов. Плюс в 2020, в 2021, 2022 и 2023 году мы в рамках антисанкционных мер, в рамках антиковидных наших планов, мы активно авансировали... Та дебиторка, которая вследствие роста расходов, да, она есть, мы ее видим. Нас она тоже беспокоит, но ее причины нам понятны. Это и ОПК (оборонно-промышленный комплекс - ред.), да, если по факту разложить, она тоже очевидна", - прокомментировала Окладникова опасения сенаторов касательно роста дебиторской задолженности, ее причин и перспектив, которые высказал глава комитета Анатолий Артамонов.
Дебиторская задолженность бывает двух видов, отметила первый замминистра. Первый, когда прошло авансирование, контракт поставлен на учет, и, пока он длится, все это время он отражается в отчетности в дебиторской задолженности. "Мы ее называем безденежной, естественной дебиторкой. Да, она растет вследствие того, что мы в целом нарастили направление денег в экономику", - пояснила Окладникова.
"И вторая история, когда у нас дебиторка денежная, когда действительно производители или исполнители по контрактам по работам и услугам физически не успевают выбирать даже авансы на счетах, которые есть. Вот такой дебиторки у нас немного, мы за ней внимательно следим, учитываем при принятии решений в последующие периоды", - сказала Окладникова.
Счетная палата РФ в начале июля опубликовала заключение на отчет правительства об исполнении бюджета РФ за 2024 год. В документе ведомство в том числе обращает внимание на рост дебиторской задолженности по расходам за последние несколько лет. Так, в 2019 году она выросла на 6,4%, в 2020 году - на 19%, в 2021 году - на 27,8%, в 2022 году - на 53,7%, в 2023 году темпы дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим годом снизились, в 2024 году увеличились на 35,2%, отмечается в заключении.
Общий объем дебиторской задолженности по расходам за 2024 год на 1 января 2025 года составил 16,9 триллиона рублей (42,1% кассовых расходов федерального бюджета за 2024 год). Из этой суммы дебиторская задолженность по выданным авансам в 2024 году достигла 16,2 триллиона рублей, наибольший объем составила задолженность по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (65,4%).
Согласно заключению Счетной палаты, наибольший объем дебиторской задолженности по выданным авансам (открытая часть) по состоянию на 1 января 2025 года сложился у Минтранса, Минпромторга, Минцифры, Минстроя, Росавтодора.
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