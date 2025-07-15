Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры подключило к интернету более 8,5 тысячи малонаселенных пунктов - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250715/mintsifra-859478225.html
Минцифры подключило к интернету более 8,5 тысячи малонаселенных пунктов
Минцифры подключило к интернету более 8,5 тысячи малонаселенных пунктов - 15.07.2025, ПРАЙМ
Минцифры подключило к интернету более 8,5 тысячи малонаселенных пунктов
Минцифры России с 2020 года подключило более 8,5 тысячи малонаселенных пунктов к интернету, что является одним из приоритетов министерства, рассказали... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T00:25+0300
2025-07-15T00:25+0300
общество
счетная палата
ростелеком
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859478225.jpg?1752528356
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Минцифры России с 2020 года подключило более 8,5 тысячи малонаселенных пунктов к интернету, что является одним из приоритетов министерства, рассказали журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее во вторник Счетная палата России сообщила в своем отчете, что провела аудит расходования средств, выделенных из федерального бюджета в 2021-2023 годах на оказание населению универсальных услуг связи, и выявила использование 3 миллиардов рублей с нарушением принципов, установленных законодательством, в том числе из-за недостаточного контроля со стороны Минцифры. "Минцифры постоянно следит за эффективным расходованием средств как по этому, так и по другим направлениям работы министерства. Поэтому считаем важным прокомментировать отчет Счетной палаты... Программа устранения цифрового неравенства (УЦН) - один из приоритетов работы Минцифры. Всего в рамках УЦН к интернету с 2020 года было подключено более 8,5 тысячи малочисленных населенных пунктов", - сообщили в министерстве. Отмечается, что программа финансируется за счет средств резерва универсального обслуживания, куда телеком-операторы перечисляют часть своей выручки в качестве неналогового платежа. В свою очередь с 2025 года программа УЦН была расширена и охватила больше населенных пунктов - верхняя граница численности жителей была поднята с 500 до 1000 человек. Так, точки доступа Wi-Fi устанавливались до 2021 года, что позволило провести интернет почти в 14 тысяч населенных пунктов. Когда начался второй этап проекта УЦН, предусматривающий строительство базовых станций стандарта LTE, такие точки стали последовательно выводиться из эксплуатации. Их востребованность сокращается по мере обеспечения качественного покрытия мобильной связью малых населённых пунктов, пояснили в ведомстве. По данным Минцифры, на 1 июля подключено более 6,33 тысячи малых населенных пунктов с использованием базовых станций. До конца 2030 года в 9 242 населенных пунктах планируется установить базовые станции в рамках проекта. Из них в 1747 селах это будет сделано в ближайшее время: в 53-х - до конца третьего квартала 2025 года, в 1694 - до конца текущего года. "Минцифры детально изучит результаты отчета Счетной палаты, подготовит необходимое обоснование и подтверждающие документы в указанные в представлении сроки - до 1 октября 2025 года", - заверили в ведомстве. Проект по договору с Минцифры реализует "Ростелекомом" с технологической поддержкой T2. Цель - обеспечить услугами голосовой связи и высокоскоростным доступом в интернет жителей сел и деревень. В свою очередь "Ростелеком", который является оператором универсального обслуживания на всей территории России, сообщил РИА Новости, что результаты проверки Счетной палаты, изложенные в отчете, будут детально проработаны компанией, чтобы минимизировать выявленные узкие места и реализовать рекомендации аудиторов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , счетная палата, ростелеком, минцифры
Общество , Счетная палата, Ростелеком, Минцифры
00:25 15.07.2025
 
Минцифры подключило к интернету более 8,5 тысячи малонаселенных пунктов

Минцифры подключило к интернету более 8,5 тысячи малонаселенных пунктов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Минцифры России с 2020 года подключило более 8,5 тысячи малонаселенных пунктов к интернету, что является одним из приоритетов министерства, рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее во вторник Счетная палата России сообщила в своем отчете, что провела аудит расходования средств, выделенных из федерального бюджета в 2021-2023 годах на оказание населению универсальных услуг связи, и выявила использование 3 миллиардов рублей с нарушением принципов, установленных законодательством, в том числе из-за недостаточного контроля со стороны Минцифры.
"Минцифры постоянно следит за эффективным расходованием средств как по этому, так и по другим направлениям работы министерства. Поэтому считаем важным прокомментировать отчет Счетной палаты... Программа устранения цифрового неравенства (УЦН) - один из приоритетов работы Минцифры. Всего в рамках УЦН к интернету с 2020 года было подключено более 8,5 тысячи малочисленных населенных пунктов", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что программа финансируется за счет средств резерва универсального обслуживания, куда телеком-операторы перечисляют часть своей выручки в качестве неналогового платежа. В свою очередь с 2025 года программа УЦН была расширена и охватила больше населенных пунктов - верхняя граница численности жителей была поднята с 500 до 1000 человек.
Так, точки доступа Wi-Fi устанавливались до 2021 года, что позволило провести интернет почти в 14 тысяч населенных пунктов. Когда начался второй этап проекта УЦН, предусматривающий строительство базовых станций стандарта LTE, такие точки стали последовательно выводиться из эксплуатации. Их востребованность сокращается по мере обеспечения качественного покрытия мобильной связью малых населённых пунктов, пояснили в ведомстве.
По данным Минцифры, на 1 июля подключено более 6,33 тысячи малых населенных пунктов с использованием базовых станций. До конца 2030 года в 9 242 населенных пунктах планируется установить базовые станции в рамках проекта. Из них в 1747 селах это будет сделано в ближайшее время: в 53-х - до конца третьего квартала 2025 года, в 1694 - до конца текущего года.
"Минцифры детально изучит результаты отчета Счетной палаты, подготовит необходимое обоснование и подтверждающие документы в указанные в представлении сроки - до 1 октября 2025 года", - заверили в ведомстве.
Проект по договору с Минцифры реализует "Ростелекомом" с технологической поддержкой T2. Цель - обеспечить услугами голосовой связи и высокоскоростным доступом в интернет жителей сел и деревень.
В свою очередь "Ростелеком", который является оператором универсального обслуживания на всей территории России, сообщил РИА Новости, что результаты проверки Счетной палаты, изложенные в отчете, будут детально проработаны компанией, чтобы минимизировать выявленные узкие места и реализовать рекомендации аудиторов.
 
ОбществоСчетная палатаРостелекомМинцифры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала