https://1prime.ru/20250715/mironov-859480196.html

Миронов предложил ввести прогрессивную компенсацию для многодетных семей

Миронов предложил ввести прогрессивную компенсацию для многодетных семей - 15.07.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести прогрессивную компенсацию для многодетных семей

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T04:20+0300

2025-07-15T04:20+0300

2025-07-15T04:20+0300

общество

сергей миронов

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о введении для многодетных семей единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос о введении единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по всей стране", - сказано в письме. Отмечается, что при этом размер выплаты должен начинаться с 30 процентов и увеличиваться на 10 процентов с рождением каждого последующего ребенка в многодетной семье, но не превышать 100 процентов. Введение указанных мер, по мнению политика, будет способствовать стимулированию рождаемости, укреплению материального положения многодетных семей и восстановлению социальной справедливости в распределении мер государственной поддержки. "Считаем необходимым усилить меры социальной поддержки, уделив особое внимание многодетным семьям", - подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости. Лидер СРЗП напомнил, что указом президента России для многодетных семей установлена льгота в размере не ниже 30% от оплаты жилья и коммунальных услуг. "При этом в некоторых регионах действует прогрессивная шкала таких компенсаций, что напрямую способствует демографическому росту, ведь по мере рождения каждого нового ребенка растут расходы на ЖКХ, составляя значительную долю бюджета многодетных семей", - добавил депутат. В этой связи, по его мнению, прогрессивная шкала становится фактором стимулирования рождаемости. "Мы предлагаем по всей стране ввести такой порядок: размер льготы начинать с 30% и увеличивать на 10% с рождением каждого последующего ребенка и так до полного освобождения от оплаты", - подытожил Миронов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , сергей миронов