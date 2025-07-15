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Мишустин назвал первостепенную задачу авиаотрасли в России
Мишустин назвал первостепенную задачу авиаотрасли в России - 15.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал первостепенную задачу авиаотрасли в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал рост пассажиропотока в России первостепенной задачей отечественной авиационной отрасли. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:15+0300
2025-07-15T15:15+0300
2025-07-15T15:15+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал рост пассажиропотока в России первостепенной задачей отечественной авиационной отрасли. Мишустин во вторник провел стратегическую сессию по развитию авиационной промышленности. Глава кабмина РФ, в частности, подчеркнул необходимость актуализировать графики поставок воздушных судов авиакомпаниям. "Нельзя допустить отставаний, которые могут сдерживать рост пассажиропотока. Это первостепенная задача", - сказал российский премьер.
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общество , рф, михаил мишустин
Общество , РФ, Михаил Мишустин
Мишустин назвал первостепенную задачу авиаотрасли в России
Мишустин назвал рост пассажиропотока в России первостепенной задачей авиаотрасли
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал рост пассажиропотока в России первостепенной задачей отечественной авиационной отрасли.
Мишустин во вторник провел стратегическую сессию по развитию авиационной промышленности. Глава кабмина РФ, в частности, подчеркнул необходимость актуализировать графики поставок воздушных судов авиакомпаниям.
"Нельзя допустить отставаний, которые могут сдерживать рост пассажиропотока. Это первостепенная задача", - сказал российский премьер.
Мишустин отметил возможности России для развития активного авиастроения