https://1prime.ru/20250715/mishustin-859519278.html
Мишустин отметил модернизацию аэродромной инфраструктуры в России
Мишустин отметил модернизацию аэродромной инфраструктуры в России - 15.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил модернизацию аэродромной инфраструктуры в России
Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:20+0300
2025-07-15T15:20+0300
2025-07-15T15:20+0300
россия
михаил мишустин
аэродром
авиация
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности", председатель правительства отметил, что российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе. "В условиях санкций, внешних ограничений создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности наших регионов, достижения стратегической цели увеличения авиационной мобильности граждан в 1,5 раза к 2030 году. Для этого также активно строятся и новые комфортные аэровокзальные комплексы, модернизируется активно аэродромная инфраструктура, совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети", - сообщил Мишустин. Он подчеркнул, что, как результат, перелеты на внутренних линиях становятся удобными для большого количества людей.
https://1prime.ru/20250715/aviastroenie-859518860.html
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россия, михаил мишустин, аэродром, авиация
РОССИЯ, Михаил Мишустин, аэродром, авиация
Мишустин отметил модернизацию аэродромной инфраструктуры в России
Мишустин: в России активно модернизируется аэродромная инфраструктура
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности", председатель правительства отметил, что российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе.
"В условиях санкций, внешних ограничений создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности наших регионов, достижения стратегической цели увеличения авиационной мобильности граждан в 1,5 раза к 2030 году. Для этого также активно строятся и новые комфортные аэровокзальные комплексы, модернизируется активно аэродромная инфраструктура, совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети", - сообщил Мишустин.
Он подчеркнул, что, как результат, перелеты на внутренних линиях становятся удобными для большого количества людей.
Мишустин отметил возможности России для развития активного авиастроения