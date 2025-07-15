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Мишустин отметил модернизацию аэродромной инфраструктуры в России - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин отметил модернизацию аэродромной инфраструктуры в России
Мишустин отметил модернизацию аэродромной инфраструктуры в России - 15.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил модернизацию аэродромной инфраструктуры в России
Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:20+0300
2025-07-15T15:20+0300
россия
михаил мишустин
аэродром
авиация
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности", председатель правительства отметил, что российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе. "В условиях санкций, внешних ограничений создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности наших регионов, достижения стратегической цели увеличения авиационной мобильности граждан в 1,5 раза к 2030 году. Для этого также активно строятся и новые комфортные аэровокзальные комплексы, модернизируется активно аэродромная инфраструктура, совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети", - сообщил Мишустин. Он подчеркнул, что, как результат, перелеты на внутренних линиях становятся удобными для большого количества людей.
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россия, михаил мишустин, аэродром, авиация
РОССИЯ, Михаил Мишустин, аэродром, авиация
15:20 15.07.2025
 
Мишустин отметил модернизацию аэродромной инфраструктуры в России

Мишустин: в России активно модернизируется аэродромная инфраструктура

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкРабота аэропорта в Калининграде
Работа аэропорта в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности", председатель правительства отметил, что российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе.
"В условиях санкций, внешних ограничений создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности наших регионов, достижения стратегической цели увеличения авиационной мобильности граждан в 1,5 раза к 2030 году. Для этого также активно строятся и новые комфортные аэровокзальные комплексы, модернизируется активно аэродромная инфраструктура, совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети", - сообщил Мишустин.
Он подчеркнул, что, как результат, перелеты на внутренних линиях становятся удобными для большого количества людей.
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РОССИЯМихаил Мишустинаэродромавиация
 
 
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