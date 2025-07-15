https://1prime.ru/20250715/mishustin-859519278.html

Мишустин отметил модернизацию аэродромной инфраструктуры в России

Мишустин отметил модернизацию аэродромной инфраструктуры в России - 15.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил модернизацию аэродромной инфраструктуры в России

Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T15:20+0300

2025-07-15T15:20+0300

2025-07-15T15:20+0300

россия

михаил мишустин

аэродром

авиация

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности", председатель правительства отметил, что российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе. "В условиях санкций, внешних ограничений создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности наших регионов, достижения стратегической цели увеличения авиационной мобильности граждан в 1,5 раза к 2030 году. Для этого также активно строятся и новые комфортные аэровокзальные комплексы, модернизируется активно аэродромная инфраструктура, совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети", - сообщил Мишустин. Он подчеркнул, что, как результат, перелеты на внутренних линиях становятся удобными для большого количества людей.

https://1prime.ru/20250715/aviastroenie-859518860.html

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россия, михаил мишустин, аэродром, авиация