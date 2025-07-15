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Индекс Мосбиржи растет вопреки рублю и нефти - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи растет вопреки рублю и нефти
Индекс Мосбиржи растет вопреки рублю и нефти - 15.07.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи растет вопреки рублю и нефти
Индекс Московской биржи уверенно начал торговую неделю, а во вторник ускоряется, прибавляя 1,3%. Бенчмарк пытается вернуться в район 2800 пунктов и отыграть... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T17:05+0300
2025-07-15T17:05+0300
мнения аналитиков
рынок
торги
сша
рф
дональд трамп
мосбиржа
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи уверенно начал торговую неделю, а во вторник ускоряется, прибавляя 1,3%. Бенчмарк пытается вернуться в район 2800 пунктов и отыграть потери прошлой пятидневки. Индекс движется вверх, игнорируя снижение нефти и укрепление рубля. Ключевых драйвера роста три: геополитика, денежно-кредитная политика и дивиденды. Днем ранее Дональд Трамп пригрозил очередным вводом санкций против России, установив при этом пятидесятидневный дедлайн. Инвесторы ожидали более резких действий от президента США и восприняли отсрочку позитивно. Поддержкой для рынка акций является и снижение доходностей долгового рынка, на которые влияют ожидания по смягчению риторики Банка России. На июльском заседании регулятор может снизить ключевую ставку на 200 бп., до 18%. RGBI на этом фоне уже прошил 116 пунктов и вернулся на уровни марта 2024 года. Также на финишной прямой дивидендный сезон, где на неделе пройдут отсечки в ряде голубых фишек: Сургутнефтегаз, Сбер, Т-Технологии, Транснефть, Роснефть, Аэрофлот. Существенно лучше рынка чувствует себя ВТБ (VTBR), акции которого могут быть интересны как краткосрочным инвесторам под закрытие гэпа, так и долгосрочным, на фоне возобновления дивидендной политики и смягчения ДКП. Не отстает и ЮГК (UGLD), торги акциями которого были возобновлены в понедельник. Сегодня появилась информация о том, что управляюшая компания ЮГК перешла в собственность РФ. Хуже рынка - НоваБев (BELU). Триггером потери капитализации, вероятно, послужила информация о том, что Винлаб приостановил работу по всей России по техническим причинам. Рубль продолжает быть крепким. Вероятно котировки продолжают поддерживать высокие процентные ставки и отсутствие фактического серьезного ухудшения геополитических условий. Банк России при отсутствии ухудшения внешних условий, может к концу года снизить ключевую ставку до 16%, что создаст предпосылки для ослабления рубля, который может уйти выше 100 за доллар. На текущей неделе курс доллара может находиться в интервале 77-82 руб., а юаня 10,7 – 11,5 руб.Автор - портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов
сша
рф
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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2025
Максим Федосов
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Максим Федосов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/07/859260074_0:196:2048:2244_100x100_80_0_0_fe4fe8bb6a0f8e917c54f67d81add2ad.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги, сша, рф, дональд трамп, мосбиржа
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, США, РФ, Дональд Трамп, Мосбиржа
17:05 15.07.2025
 
Индекс Мосбиржи растет вопреки рублю и нефти

Аналитик Федосов: индекс Мосбиржи растет вопреки рублю и нефти

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портфельный управляющий УК Первая Максим Федосов
Максим Федосов
Портфельный управляющий УК "Первая"
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи уверенно начал торговую неделю, а во вторник ускоряется, прибавляя 1,3%. Бенчмарк пытается вернуться в район 2800 пунктов и отыграть потери прошлой пятидневки. Индекс движется вверх, игнорируя снижение нефти и укрепление рубля.
Ключевых драйвера роста три: геополитика, денежно-кредитная политика и дивиденды. Днем ранее Дональд Трамп пригрозил очередным вводом санкций против России, установив при этом пятидесятидневный дедлайн. Инвесторы ожидали более резких действий от президента США и восприняли отсрочку позитивно.
Поддержкой для рынка акций является и снижение доходностей долгового рынка, на которые влияют ожидания по смягчению риторики Банка России. На июльском заседании регулятор может снизить ключевую ставку на 200 бп., до 18%. RGBI на этом фоне уже прошил 116 пунктов и вернулся на уровни марта 2024 года.
Также на финишной прямой дивидендный сезон, где на неделе пройдут отсечки в ряде голубых фишек: Сургутнефтегаз, Сбер, Т-Технологии, Транснефть, Роснефть, Аэрофлот. Существенно лучше рынка чувствует себя ВТБ (VTBR), акции которого могут быть интересны как краткосрочным инвесторам под закрытие гэпа, так и долгосрочным, на фоне возобновления дивидендной политики и смягчения ДКП.
Не отстает и ЮГК (UGLD), торги акциями которого были возобновлены в понедельник. Сегодня появилась информация о том, что управляюшая компания ЮГК перешла в собственность РФ.
Хуже рынка - НоваБев (BELU). Триггером потери капитализации, вероятно, послужила информация о том, что Винлаб приостановил работу по всей России по техническим причинам.
Рубль продолжает быть крепким. Вероятно котировки продолжают поддерживать высокие процентные ставки и отсутствие фактического серьезного ухудшения геополитических условий. Банк России при отсутствии ухудшения внешних условий, может к концу года снизить ключевую ставку до 16%, что создаст предпосылки для ослабления рубля, который может уйти выше 100 за доллар. На текущей неделе курс доллара может находиться в интервале 77-82 руб., а юаня 10,7 – 11,5 руб.
Автор - портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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