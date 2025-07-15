Индекс Мосбиржи растет вопреки рублю и нефти

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи уверенно начал торговую неделю, а во вторник ускоряется, прибавляя 1,3%. Бенчмарк пытается вернуться в район 2800 пунктов и отыграть потери прошлой пятидневки. Индекс движется вверх, игнорируя снижение нефти и укрепление рубля. Ключевых драйвера роста три: геополитика, денежно-кредитная политика и дивиденды. Днем ранее Дональд Трамп пригрозил очередным вводом санкций против России, установив при этом пятидесятидневный дедлайн. Инвесторы ожидали более резких действий от президента США и восприняли отсрочку позитивно. Поддержкой для рынка акций является и снижение доходностей долгового рынка, на которые влияют ожидания по смягчению риторики Банка России. На июльском заседании регулятор может снизить ключевую ставку на 200 бп., до 18%. RGBI на этом фоне уже прошил 116 пунктов и вернулся на уровни марта 2024 года. Также на финишной прямой дивидендный сезон, где на неделе пройдут отсечки в ряде голубых фишек: Сургутнефтегаз, Сбер, Т-Технологии, Транснефть, Роснефть, Аэрофлот. Существенно лучше рынка чувствует себя ВТБ (VTBR), акции которого могут быть интересны как краткосрочным инвесторам под закрытие гэпа, так и долгосрочным, на фоне возобновления дивидендной политики и смягчения ДКП. Не отстает и ЮГК (UGLD), торги акциями которого были возобновлены в понедельник. Сегодня появилась информация о том, что управляюшая компания ЮГК перешла в собственность РФ. Хуже рынка - НоваБев (BELU). Триггером потери капитализации, вероятно, послужила информация о том, что Винлаб приостановил работу по всей России по техническим причинам. Рубль продолжает быть крепким. Вероятно котировки продолжают поддерживать высокие процентные ставки и отсутствие фактического серьезного ухудшения геополитических условий. Банк России при отсутствии ухудшения внешних условий, может к концу года снизить ключевую ставку до 16%, что создаст предпосылки для ослабления рубля, который может уйти выше 100 за доллар. На текущей неделе курс доллара может находиться в интервале 77-82 руб., а юаня 10,7 – 11,5 руб.Автор - портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи уверенно начал торговую неделю, а во вторник ускоряется, прибавляя 1,3%. Бенчмарк пытается вернуться в район 2800 пунктов и отыграть потери прошлой пятидневки. Индекс движется вверх, игнорируя снижение нефти и укрепление рубля.
Ключевых драйвера роста три: геополитика, денежно-кредитная политика и дивиденды. Днем ранее Дональд Трамп пригрозил очередным вводом санкций против России, установив при этом пятидесятидневный дедлайн. Инвесторы ожидали более резких действий от президента США и восприняли отсрочку позитивно.
Поддержкой для рынка акций является и снижение доходностей долгового рынка, на которые влияют ожидания по смягчению риторики Банка России. На июльском заседании регулятор может снизить ключевую ставку на 200 бп., до 18%. RGBI на этом фоне уже прошил 116 пунктов и вернулся на уровни марта 2024 года.
Также на финишной прямой дивидендный сезон, где на неделе пройдут отсечки в ряде голубых фишек: Сургутнефтегаз, Сбер, Т-Технологии, Транснефть, Роснефть, Аэрофлот. Существенно лучше рынка чувствует себя ВТБ (VTBR), акции которого могут быть интересны как краткосрочным инвесторам под закрытие гэпа, так и долгосрочным, на фоне возобновления дивидендной политики и смягчения ДКП.
Не отстает и ЮГК (UGLD), торги акциями которого были возобновлены в понедельник. Сегодня появилась информация о том, что управляюшая компания ЮГК перешла в собственность РФ.
Хуже рынка - НоваБев (BELU). Триггером потери капитализации, вероятно, послужила информация о том, что Винлаб приостановил работу по всей России по техническим причинам.
Рубль продолжает быть крепким. Вероятно котировки продолжают поддерживать высокие процентные ставки и отсутствие фактического серьезного ухудшения геополитических условий. Банк России при отсутствии ухудшения внешних условий, может к концу года снизить ключевую ставку до 16%, что создаст предпосылки для ослабления рубля, который может уйти выше 100 за доллар. На текущей неделе курс доллара может находиться в интервале 77-82 руб., а юаня 10,7 – 11,5 руб.
Автор - портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов
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