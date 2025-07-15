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В Эстонии назвали сроки начала строительства военного городка в Нарве
В Эстонии назвали сроки начала строительства военного городка в Нарве - 15.07.2025, ПРАЙМ
В Эстонии назвали сроки начала строительства военного городка в Нарве
Строительство военного городка в Нарве на востоке Эстонии начнется в 2026 году, планируется ввести его в эксплуатацию в 2027 году, заявил руководитель... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T11:09+0300
2025-07-15T11:09+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Строительство военного городка в Нарве на востоке Эстонии начнется в 2026 году, планируется ввести его в эксплуатацию в 2027 году, заявил руководитель северо-восточного портфеля Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Андо Воогма. В конце апреля начальник генштаба эстонских сил обороны Вахур Карус заявил, что в пограничном с Россией городе планируетcя создать военную базу, где разместят около 250 военных. "Сейчас все находится на этапе планирования, но если все пойдет по плану, то строительство начнется в следующем году, а в 2027 году уже можно будет уже въехать", - заявил Воогма в интервью телерадиокомпании ERR. При этом он указал, что "говорить о месте расположения городка в утвердительной форме можно будет только тогда, когда будут приняты все необходимые решения". Воогма добавил, что база будет рассчитана на размещение до 1 тысячи военных, а стоимость строительства составит около 15 миллионов евро.
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общество , эстония, европа, нато
Общество , ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, НАТО
В Эстонии назвали сроки начала строительства военного городка в Нарве
RKIK: строительство военного городка в Нарве начнется в 2026 году
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Строительство военного городка в Нарве на востоке Эстонии начнется в 2026 году, планируется ввести его в эксплуатацию в 2027 году, заявил руководитель северо-восточного портфеля Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Андо Воогма.
В конце апреля начальник генштаба эстонских сил обороны Вахур Карус заявил, что в пограничном с Россией городе планируетcя создать военную базу, где разместят около 250 военных.
"Сейчас все находится на этапе планирования, но если все пойдет по плану, то строительство начнется в следующем году, а в 2027 году уже можно будет уже въехать", - заявил Воогма в интервью телерадиокомпании ERR.
При этом он указал, что "говорить о месте расположения городка в утвердительной форме можно будет только тогда, когда будут приняты все необходимые решения". Воогма добавил, что база будет рассчитана на размещение до 1 тысячи военных, а стоимость строительства составит около 15 миллионов евро.
Эстония планирует создать военную базу в Нарве на российской границе