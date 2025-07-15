Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии назвали сроки начала строительства военного городка в Нарве - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250715/narva-859491032.html
В Эстонии назвали сроки начала строительства военного городка в Нарве
В Эстонии назвали сроки начала строительства военного городка в Нарве - 15.07.2025, ПРАЙМ
В Эстонии назвали сроки начала строительства военного городка в Нарве
Строительство военного городка в Нарве на востоке Эстонии начнется в 2026 году, планируется ввести его в эксплуатацию в 2027 году, заявил руководитель... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T11:09+0300
2025-07-15T11:09+0300
общество
эстония
европа
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Строительство военного городка в Нарве на востоке Эстонии начнется в 2026 году, планируется ввести его в эксплуатацию в 2027 году, заявил руководитель северо-восточного портфеля Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Андо Воогма. В конце апреля начальник генштаба эстонских сил обороны Вахур Карус заявил, что в пограничном с Россией городе планируетcя создать военную базу, где разместят около 250 военных. "Сейчас все находится на этапе планирования, но если все пойдет по плану, то строительство начнется в следующем году, а в 2027 году уже можно будет уже въехать", - заявил Воогма в интервью телерадиокомпании ERR. При этом он указал, что "говорить о месте расположения городка в утвердительной форме можно будет только тогда, когда будут приняты все необходимые решения". Воогма добавил, что база будет рассчитана на размещение до 1 тысячи военных, а стоимость строительства составит около 15 миллионов евро.
https://1prime.ru/20250423/baza-856954150.html
эстония
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , эстония, европа, нато
Общество , ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, НАТО
11:09 15.07.2025
 
В Эстонии назвали сроки начала строительства военного городка в Нарве

RKIK: строительство военного городка в Нарве начнется в 2026 году

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Строительство военного городка в Нарве на востоке Эстонии начнется в 2026 году, планируется ввести его в эксплуатацию в 2027 году, заявил руководитель северо-восточного портфеля Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Андо Воогма.
В конце апреля начальник генштаба эстонских сил обороны Вахур Карус заявил, что в пограничном с Россией городе планируетcя создать военную базу, где разместят около 250 военных.
"Сейчас все находится на этапе планирования, но если все пойдет по плану, то строительство начнется в следующем году, а в 2027 году уже можно будет уже въехать", - заявил Воогма в интервью телерадиокомпании ERR.
При этом он указал, что "говорить о месте расположения городка в утвердительной форме можно будет только тогда, когда будут приняты все необходимые решения". Воогма добавил, что база будет рассчитана на размещение до 1 тысячи военных, а стоимость строительства составит около 15 миллионов евро.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Эстония планирует создать военную базу в Нарве на российской границе
23 апреля, 13:23
 
ОбществоЭСТОНИЯЕВРОПАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала