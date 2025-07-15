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Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ
Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ - 15.07.2025, ПРАЙМ
Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ
Граждане, которые подали в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2024 году доходах, обязаны до 15 июля включительно уплатить исчисленную в... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T00:22+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Граждане, которые подали в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2024 году доходах, обязаны до 15 июля включительно уплатить исчисленную в ней сумму налога.
В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ.
"Не позднее 30 апреля 2025 года некоторые категории налогоплательщиков были обязаны представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год. Сегодня – 15 июля – крайний срок для уплаты налога по той декларации", - рассказала РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук.
С 16 июля 2025 года за каждый просроченный день уплаты налога будут начислены пени, добавила она.
Так, уплатить налоги обязаны, например, отдельные продавцы недвижимого имущества, некоторые арендодатели, а также граждане, получившие облагаемое имущество в дар от постороннего лица, отмечает Мемрук.
Подоходный налог с доходов, полученных в 2024 году, взимается по ставке 13%, а если общая сумма доходов превысила за год пять миллионов рублей – превышение облагается по ставке 15%.
"НДФЛ можно оплатить онлайн. С помощью электронных сервисов ФНС России "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", - также напомнила эксперт.
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общество , фнс россии, фнс
Общество , ФНС России, ФНС
Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ
Юрист Мемрук: россияне обязаны до 15 июля уплатить НДФЛ по форме 3-НДФЛ
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Граждане, которые подали в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2024 году доходах, обязаны до 15 июля включительно уплатить исчисленную в ней сумму налога.
В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ.
"Не позднее 30 апреля 2025 года некоторые категории налогоплательщиков были обязаны представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год. Сегодня – 15 июля – крайний срок для уплаты налога по той декларации", - рассказала РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук.
С 16 июля 2025 года за каждый просроченный день уплаты налога будут начислены пени, добавила она.
Так, уплатить налоги обязаны, например, отдельные продавцы недвижимого имущества, некоторые арендодатели, а также граждане, получившие облагаемое имущество в дар от постороннего лица, отмечает Мемрук.
Подоходный налог с доходов, полученных в 2024 году, взимается по ставке 13%, а если общая сумма доходов превысила за год пять миллионов рублей – превышение облагается по ставке 15%.
"НДФЛ можно оплатить онлайн. С помощью электронных сервисов ФНС России "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", - также напомнила эксперт.