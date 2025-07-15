https://1prime.ru/20250715/neft-859517905.html

ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году

ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году - 15.07.2025, ПРАЙМ

ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году

ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,29 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, ожидает спрос на уровне 105,13... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T15:04+0300

2025-07-15T15:04+0300

2025-07-15T15:05+0300

энергетика

общество

опек

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,29 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, ожидает спрос на уровне 105,13 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе организации. Согласно приведенным в докладе таблицам, мировой спрос на нефть в 2025 году составит 105,13 миллиона баррелей в сутки против 103,84 миллиона баррелей в сутки в 2024 году. Таким образом, рост спроса в этом году составит 1,29 миллиона баррелей. Такой же прогноз ОПЕК был месяцем ранее. Аналогично неизменным остался прогноз ОПЕК и на 2026 год: организация, как и месяцем ранее, ожидает рост спроса на 1,28 миллиона баррелей в сутки, до 106,42 миллиона баррелей в сутки.

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общество , опек