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Nvidia надеется в ближайшее время начать поставки чипов H20 в Китай

Nvidia надеется в ближайшее время начать поставки чипов H20 в Китай - 15.07.2025, ПРАЙМ

Nvidia надеется в ближайшее время начать поставки чипов H20 в Китай

Американский производитель графических процессоров Nvidia надеется в ближайшее время начать поставки чипов H20 на китайский рынок, заявил журналистам во вторник | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T07:53+0300

2025-07-15T07:53+0300

2025-07-15T07:53+0300

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ПЕКИН, 15 июл – ПРАЙМ. Американский производитель графических процессоров Nvidia надеется в ближайшее время начать поставки чипов H20 на китайский рынок, заявил журналистам во вторник основатель и глава Nvidia Дженсен Хуан (Хуан Жэньсюнь). Ранее в этом году компания-разработчик видеокарт Nvidia сообщала, что власти США уведомили ее о необходимости иметь лицензию для экспорта в Китай чипов H20, предназначенных для использования технологий искусственного интеллекта (ИИ). "Я сообщаю, что правительство США одобрило подачу нами заявок на получение лицензий на поставку H2O. Таким образом, мы начнём продавать H2O на китайском рынке, и я с нетерпением жду начала поставок H2O в самое ближайшее время", - заявил Хуан, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он отметил, что очень этому рад. "Это действительно очень хорошая новость", - добавил он. Глава Nvidia находится в КНР для участия в Китайской международной выставке по стимулированию цепочек поставок, которая пройдет в Пекине с 16 по 20 июля. Ранее министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы "защитить национальную безопасность" и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников. Китай выступил с критикой этого решения.

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