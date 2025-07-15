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Турагентства в первом полугодии увеличили оборот на 18%

Турагентства в первом полугодии увеличили оборот на 18% - 15.07.2025, ПРАЙМ

Турагентства в первом полугодии увеличили оборот на 18%

Самый большой прирост оборота среди малого бизнеса в России в первом полугодии показали турагентства: их выручка в среднем выросла на 18% по сравнению с... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T05:45+0300

2025-07-15T05:45+0300

2025-07-15T05:45+0300

общество

красноярский край

кемеровская область

москва

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Самый большой прирост оборота среди малого бизнеса в России в первом полугодии показали турагентства: их выручка в среднем выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как у магазинов автотоваров, напротив, оборот упал на 1%, говорится в исследовании IT-компании "Эвотор", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что для исследования использовались фискальные данные более 1 миллиона касс "Эвотор" по всей России. Сравнивались показатели средней выручки и среднего чека в разных сегментах и регионах за январь-июнь 2024 года с аналогичным периодом 2025 года. "Самой динамичной сферой оказались в первом полугодии турагентства - обороты выросли в среднем на 18%. Средний чек покупки путешествий увеличился на 15%, до 45 366 рублей", - сообщили в компании. Отмечается, что на 16% выросла средняя выручка пекарен, что связано с ростом спроса и потребления, при этом выпечка подорожала не так заметно - средний чек покупки выпечки увеличился только на 10%, до 246 рублей. "Вместе с туризмом растет спрос на культурные развлечения. Средние обороты музеев увеличились на 14%, и это обусловлено ростом числа посетителей. Средний чек музеев вырос за год только на 3%, до 1439 рублей", - добавили аналитики. Аналитики также выяснили, что некоторые отрасли хотя и показали позитивную динамику по выручке, но она связана не с ростом потребления (количеством совершенных покупок), а только с ростом цен. Например, средняя выручка салонов красоты выросла на 14%, а средний чек салонов красоты - на 13%, до 2625 рублей. "Хотя выручка пивных магазинов выросла также на 14%, это связано не с ростом частоты потребления алкоголя, а с ростом цен. Средний чек покупки пива вырос на 17%, до 552 рубля", - говорится в исследовании. "Продуктовые магазины "у дома", один из самых стабильных сегментов в малом бизнесе, нарастили выручку на 13%. Средний чек вырос на 11%, до 491 рубля. Ювелирные магазины нарастили обороты на 6% только за счет роста среднего чека на 12%, до 4311 рублей. Несетевые фэшн-магазины увеличили выручку на 5%, а средний чек вырос на 10%, до 3396 рублей. На 12%, до 367 рублей, вырос из-за инфляции средний чек покупки мороженого, а выручка киосков мороженого увеличилась только на 5%", - добавили в "Эвотор". Аналитики также выяснили, что не были в первом полугодии сильно востребованы и хозяйственные магазины "всё для дома": на 4% выросли обороты и средний чек - 1588 рублей. "У магазинов автотоваров обороты и вовсе оказались ниже прошлогодних на 1%, несмотря на рост среднего чека на 4% (3141 рубль)", - говорится в сообщении. "В ряде отраслей (пивные магазины, алкомаркеты) рост выручки - это иллюзия, бизнес не увеличивает продажи, а просто компенсирует инфляцию за счет покупателей. В тоже время рост турагентств и музеев показывает, что люди готовы тратить деньги на эмоции и качество жизни, несмотря на инфляцию", - сказал коммерческий директор "Эвотор" Александр Мышкин, слова которого привели в сообщении. РЕГИОНЫ АКТИВНЕЕ СТОЛИЦЫ По данным "Эвотор", в целом оборот малого бизнеса в первом полугодии 2025 года увеличился на 7% к прошлому году. Выше среднероссийского показателя прирост оборотов малого бизнеса в Красноярском крае, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской и Кемеровской областях. "Активность предпринимателей постепенно перераспределяется из деловых центров в регионы: Сибирь, Урал. Это связано как с усилением конкуренции с маркетплейсами и сетевыми ритейлерами, так и ростом экономической активности и потребления в регионах", - пояснил Мышкин. Согласно исследованию, малый бизнес в Москве и Санкт-Петербурге, традиционных экономических центрах, в первом полугодии показали прирост на среднероссийском уровне - на 7%. При этом в Ленинградской области рост оборот составил 15%, а в Московской области - 13%. Самую высокую динамику среди крупных регионов показал Красноярский край - здесь обороты малого бизнеса выросли на 16%. Заметный рост выручки наблюдается в Нижегородской области - 15%, Свердловской и Кемеровской областях - 14%, Ханты-Мансийском АО, Ставропольском крае - 13%, Иркутской области - 12%, говорится в сообщении.

красноярский край

кемеровская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , красноярский край, кемеровская область, москва