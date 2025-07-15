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В очереди у Крымского моста у Крымского моста находятся более 500 машин
В очереди у Крымского моста у Крымского моста находятся более 500 машин - 15.07.2025, ПРАЙМ
В очереди у Крымского моста у Крымского моста находятся более 500 машин
Более 500 машин находятся в очереди со стороны Тамани у Крымского моста, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T04:24+0300
2025-07-15T04:24+0300
2025-07-15T04:24+0300
общество
тамань
керчь
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Более 500 машин находятся в очереди со стороны Тамани у Крымского моста, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 505 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
тамань
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общество , тамань, керчь
В очереди у Крымского моста у Крымского моста находятся более 500 машин
Более 500 машин стоят в очереди у Крымского моста у Крымского моста
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Более 500 машин находятся в очереди со стороны Тамани у Крымского моста, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 505 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.