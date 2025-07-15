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Опрос показал, сколько россиян рассчитывают на увеличение доходов

Опрос показал, сколько россиян рассчитывают на увеличение доходов - 15.07.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян рассчитывают на увеличение доходов

Более половины россиян рассчитывают на увеличение своих доходов в течение ближайшего года, из них почти четверть уверены в этом "однозначно", говорится в... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T07:28+0300

2025-07-15T07:28+0300

2025-07-15T07:28+0300

общество

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Более половины россиян рассчитывают на увеличение своих доходов в течение ближайшего года, из них почти четверть уверены в этом "однозначно", говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "53,5% участников опроса сообщили, что рассчитывают на увеличение своих доходов в течение ближайшего года. Из них почти четверть (23%) уверены в этом "однозначно", 30,5% считают, что это произойдет "скорее всего". Доля тех, кто полагает, что их доходы точно не вырастут, гораздо меньше – всего 11,2%", - говорится в исследовании по итогам опроса более 2 тысяч респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет. Аналитики выяснили, что больше трети (37,4%) рассчитывают, что их доходы обгонят инфляцию, причем уверены в этом "однозначно" 14,4% опрошенных. Между тем доля пессимистов, прогнозирующих, что инфляция совершенно точно превзойдет рост их доходов, достигает уже 19,8%, уточнили аналитики. В ходе исследования у россиян также спросили, какие действия они намерены предпринять в том случае, если их доход не будет поспевать за инфляцией. Допускались одновременно несколько вариантов ответа. Самым распространенным оказалось решение отказаться от крупных покупок – об этом заявила ровно половина (50%) респондентов. На втором месте по популярности оказался ответ "найду подработку" (43,6% голосов), тогда как на радикальную смену работы ради более высокооплачиваемой готовы в два раза меньше респондентов (20,7%). При этом 41,5% отметили также, что в таком случае будут экономить на отпуске и путешествиях, а 40,4% – на повседневных вещах. Также россияне (37,2%) заявили, что постараются быстрее погасить ранее взятые кредиты, а 13,2%, напротив, воспользуются кредитами, чтобы сохранить привычный уровень жизни.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество