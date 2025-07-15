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Россия отрицательно относится к поставкам оружия Украине, заявили в МИД
Россия отрицательно относится к поставкам оружия Украине, заявили в МИД - 15.07.2025, ПРАЙМ
Россия отрицательно относится к поставкам оружия Украине, заявили в МИД
Москва отрицательно относится к поставкам Украине вооружений через НАТО, это свидетельство того, что страны альянса не заинтересованы в мире, заявил замглавы... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T12:48+0300
2025-07-15T12:48+0300
2025-07-15T12:48+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Москва отрицательно относится к поставкам Украине вооружений через НАТО, это свидетельство того, что страны альянса не заинтересованы в мире, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. “В Москве к этому относятся отрицательно. Это еще одно свидетельство того, что реально НАТО не заинтересована в мире”, - сказал он журналистам. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
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москва, украина, сша, александр грушко, нато
Вооружения, МОСКВА, УКРАИНА, США, Александр Грушко, НАТО
Россия отрицательно относится к поставкам оружия Украине, заявили в МИД
Грушко: Россия отрицательно относится к поставкам оружия Украине через НАТО
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Москва отрицательно относится к поставкам Украине вооружений через НАТО, это свидетельство того, что страны альянса не заинтересованы в мире, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
“В Москве к этому относятся отрицательно. Это еще одно свидетельство того, что реально НАТО не заинтересована в мире”, - сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
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