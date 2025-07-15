https://1prime.ru/20250715/oruzhie-859501187.html

Россия отрицательно относится к поставкам оружия Украине, заявили в МИД

Россия отрицательно относится к поставкам оружия Украине, заявили в МИД - 15.07.2025, ПРАЙМ

Россия отрицательно относится к поставкам оружия Украине, заявили в МИД

Москва отрицательно относится к поставкам Украине вооружений через НАТО, это свидетельство того, что страны альянса не заинтересованы в мире, заявил замглавы... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T12:48+0300

2025-07-15T12:48+0300

2025-07-15T12:48+0300

вооружения

москва

украина

сша

александр грушко

нато

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Москва отрицательно относится к поставкам Украине вооружений через НАТО, это свидетельство того, что страны альянса не заинтересованы в мире, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. “В Москве к этому относятся отрицательно. Это еще одно свидетельство того, что реально НАТО не заинтересована в мире”, - сказал он журналистам. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.

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москва

украина

сша

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москва, украина, сша, александр грушко, нато