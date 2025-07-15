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СМИ: почти все оружие для поставок Киеву через НАТО доступно к отправке
СМИ: почти все оружие для поставок Киеву через НАТО доступно к отправке - 15.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: почти все оружие для поставок Киеву через НАТО доступно к отправке
Почти все вооружения, на которые распространяется действие новой схемы поставок Украине через НАТО, доступны к отправке, сообщает газета New York Times со... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:25+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Почти все вооружения, на которые распространяется действие новой схемы поставок Украине через НАТО, доступны к отправке, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. Ранее газета Politico сообщала, что поставки американского оружия Украине через НАТО, о которых заявил президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет, так как союзники уже не укладываются в сроки по более ранним поставкам. Отмечается, что среди американского оружия, которое будет закупать альянс, - системы Patriot и ракеты. "Почти все это оружие уже готово к отправке на Украину..., что означает, что оно будет взято из существующих военных запасов или его только что изготовили", - пишет газета. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Вооружения, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, New York Times, Politico
СМИ: почти все оружие для поставок Киеву через НАТО доступно к отправке
NYT: почти все оружие для поставок Киеву через НАТО доступно к отправке
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Почти все вооружения, на которые распространяется действие новой схемы поставок Украине через НАТО, доступны к отправке, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников.
Ранее газета Politico сообщала, что поставки американского оружия Украине через НАТО, о которых заявил президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет, так как союзники уже не укладываются в сроки по более ранним поставкам.
Отмечается, что среди американского оружия, которое будет закупать альянс, - системы Patriot и ракеты.
"Почти все это оружие уже готово к отправке на Украину..., что означает, что оно будет взято из существующих военных запасов или его только что изготовили", - пишет газета.
Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Россия отрицательно относится к поставкам оружия Украине, заявили в МИД