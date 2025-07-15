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В Кремле назвали заявления Трампа весьма серьезными
В Кремле назвали заявления Трампа весьма серьезными - 15.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали заявления Трампа весьма серьезными
Новые заявления президента США Дональда Трампа весьма серьезны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T12:53+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Новые заявления президента США Дональда Трампа весьма серьезны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту (России Владимиру - ред.) Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", - сказал он журналистам. По словам пресс-секретаря президента, Кремлю нужно время для анализа новых заявлений Трампа относительно России. Он также добавил, что если президент России Владимир Путин посчитает необходимым, он прокомментирует новые заявления.В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России.
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Политика, РФ, ЗАПАД, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ЕС
В Кремле назвали заявления Трампа весьма серьезными
Песков: новые заявления Трампа весьма серьезны
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Новые заявления президента США Дональда Трампа весьма серьезны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту (России Владимиру - ред.) Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", - сказал он журналистам.
По словам пресс-секретаря президента, Кремлю нужно время для анализа новых заявлений Трампа относительно России. Он также добавил, что если президент России Владимир Путин посчитает необходимым, он прокомментирует новые заявления.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России.
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