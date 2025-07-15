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В Кремле заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной

В Кремле заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной - 15.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной

Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева по встрече до сих пор не получено. Об этом сообщил официальный... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T12:57+0300

2025-07-15T12:57+0300

2025-07-15T12:57+0300

политика

общество

украина

киев

рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева по встрече до сих пор не получено. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь я хотел бы повторить, что мы неоднократно на различных уровнях, в том числе и на высшем уровне, заявляли о том, что мы ждем предложений украинской стороны о сроках проведения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров. Мы сохраняем свою готовность, предложения украинской стороны мы до сих пор не получили", - сказал он журналистам. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что Москва готова продолжать диалог с Киевом, этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть якобы и в Европе.Тем не менее, решения, которые принимается в Вашингтоне и в НАТО, воспринимаются Киевом не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны. Ко всему прочему, в Москве пока не получали сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом.

https://1prime.ru/20250715/oruzhie-859501187.html

украина

киев

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общество , украина, киев, рф, дмитрий песков