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В Кремле заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной - 15.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной
В Кремле заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной - 15.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной
Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева по встрече до сих пор не получено. Об этом сообщил официальный... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T12:57+0300
2025-07-15T12:57+0300
политика
общество
украина
киев
рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева по встрече до сих пор не получено. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь я хотел бы повторить, что мы неоднократно на различных уровнях, в том числе и на высшем уровне, заявляли о том, что мы ждем предложений украинской стороны о сроках проведения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров. Мы сохраняем свою готовность, предложения украинской стороны мы до сих пор не получили", - сказал он журналистам. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что Москва готова продолжать диалог с Киевом, этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть якобы и в Европе.Тем не менее, решения, которые принимается в Вашингтоне и в НАТО, воспринимаются Киевом не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны. Ко всему прочему, в Москве пока не получали сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом.
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общество , украина, киев, рф, дмитрий песков
Политика, Общество , УКРАИНА, Киев, РФ, Дмитрий Песков
12:57 15.07.2025
 
В Кремле заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной

Песков: Россия сохраняет готовность к третьему раунду переговоров с Украиной

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева по встрече до сих пор не получено. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Здесь я хотел бы повторить, что мы неоднократно на различных уровнях, в том числе и на высшем уровне, заявляли о том, что мы ждем предложений украинской стороны о сроках проведения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров. Мы сохраняем свою готовность, предложения украинской стороны мы до сих пор не получили", - сказал он журналистам.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что Москва готова продолжать диалог с Киевом, этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть якобы и в Европе.
Тем не менее, решения, которые принимается в Вашингтоне и в НАТО, воспринимаются Киевом не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны. Ко всему прочему, в Москве пока не получали сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом.
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12:48
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАКиевРФДмитрий Песков
 
 
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