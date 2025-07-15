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США допустили продление срока пошлинных послаблений для Китая
США допустили продление срока пошлинных послаблений для Китая - 15.07.2025, ПРАЙМ
США допустили продление срока пошлинных послаблений для Китая
Глава минфина США Скотт Бессент допустил продление 90-дневного режима пошлинных послаблений в отношениях с Китаем, призвав инвесторов не волноваться из-за его... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T16:12+0300
2025-07-15T16:12+0300
2025-07-15T16:12+0300
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ВАШИНГТОН, 15 июл – ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент допустил продление 90-дневного режима пошлинных послаблений в отношениях с Китаем, призвав инвесторов не волноваться из-за его истечения 12 августа. "Я говорю участникам рынка: не стоит беспокоиться из-за 12 августа", — заявил он в интервью агентству Блумберг. При это он не исключил, что режим послаблений в отношении КНР "может быть продлен", указав, что переговоры между сторонами находятся "в очень хорошей стадии". США и Китай ранее договорились временно приостановить действие большинства импортных пошлин, снизив "взаимные" тарифы с 125% до 10% сроком на 90 дней. При этом пошлины в 20% на китайский импорт, введённые США в феврале из-за поставок фентанила, остаются в силе, и итоговый уровень пошлин составляет 30%.
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общество , мировая экономика, сша, китай, скотт бессент
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, КИТАЙ, Скотт Бессент
США допустили продление срока пошлинных послаблений для Китая
Бессент допустил продление 90-дневного режима пошлинных послаблений в отношении КНР
ВАШИНГТОН, 15 июл – ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент допустил продление 90-дневного режима пошлинных послаблений в отношениях с Китаем, призвав инвесторов не волноваться из-за его истечения 12 августа.
"Я говорю участникам рынка: не стоит беспокоиться из-за 12 августа", — заявил он в интервью агентству Блумберг. При это он не исключил, что режим послаблений в отношении КНР "может быть продлен", указав, что переговоры между сторонами находятся "в очень хорошей стадии".
США и Китай ранее договорились временно приостановить действие большинства импортных пошлин, снизив "взаимные" тарифы с 125% до 10% сроком на 90 дней. При этом пошлины в 20% на китайский импорт, введённые США в феврале из-за поставок фентанила, остаются в силе, и итоговый уровень пошлин составляет 30%.
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