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"Пошлины на китайские автомобили". В ГД решили защитить рынок РФ от Китая - 15.07.2025, ПРАЙМ
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"Пошлины на китайские автомобили". В ГД решили защитить рынок РФ от Китая
"Пошлины на китайские автомобили". В ГД решили защитить рынок РФ от Китая - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Пошлины на китайские автомобили". В ГД решили защитить рынок РФ от Китая
Поскольку автобренды Китая оккупируют российский автомобильный рынок, отечественным производителям необходима защита. Одной из мер по их защите может стать... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T17:54+0300
2025-07-15T17:55+0300
экономика
госдума
пошлины
китай
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Поскольку автобренды Китая оккупируют российский автомобильный рынок, отечественным производителям необходима защита. Одной из мер по их защите может стать введение пошлин на китайские авто. Такое мнение в интервью "Ленте.ру" высказал глава комитат Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.Поскольку российские производители значительно отстали в технологическом плане, то, согласно логике депутата, их нужно защитить. В частности, в защите нуждаются те из них, кто осваивает полный цикл производства узлов и агрегатов. Для этого, как считает Гартунг, необходимо ввести пошлины на китайские автомобили, заполонившие автомобильный рынок России. Введение пошлины, подчеркнул депутат, является общемировой практикой. А вместе с введением пошлин он также предлагает повысить утилизационный сбор.Но сначала, по его мнению, требуется оздоровление экономической ситуации в стране, для чего, в свою очередь, Центробанку следует снизить ключевую ставку. "Нам не нужны зарубежные партнеры, мы сами все можем сделать, - заявил Гартунг. - Мотивировать их локализовать производство не нужно, надо своих мотивировать. Нужно защищать свои рынки, весь мир так делает".
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госдума, пошлины, китай
Экономика, Госдума, пошлины, КИТАЙ
17:54 15.07.2025 (обновлено: 17:55 15.07.2025)
 
"Пошлины на китайские автомобили". В ГД решили защитить рынок РФ от Китая

Гартунг призвал защитить российский рынок от китайских машин пошлинами

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Поскольку автобренды Китая оккупируют российский автомобильный рынок, отечественным производителям необходима защита. Одной из мер по их защите может стать введение пошлин на китайские авто. Такое мнение в интервью "Ленте.ру" высказал глава комитат Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
Поскольку российские производители значительно отстали в технологическом плане, то, согласно логике депутата, их нужно защитить. В частности, в защите нуждаются те из них, кто осваивает полный цикл производства узлов и агрегатов. Для этого, как считает Гартунг, необходимо ввести пошлины на китайские автомобили, заполонившие автомобильный рынок России. Введение пошлины, подчеркнул депутат, является общемировой практикой. А вместе с введением пошлин он также предлагает повысить утилизационный сбор.
Но сначала, по его мнению, требуется оздоровление экономической ситуации в стране, для чего, в свою очередь, Центробанку следует снизить ключевую ставку.
"Нам не нужны зарубежные партнеры, мы сами все можем сделать, - заявил Гартунг. - Мотивировать их локализовать производство не нужно, надо своих мотивировать. Нужно защищать свои рынки, весь мир так делает".
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ЭкономикаГосдумапошлиныКИТАЙ
 
 
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