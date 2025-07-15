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"Пошлины на китайские автомобили". В ГД решили защитить рынок РФ от Китая

"Пошлины на китайские автомобили". В ГД решили защитить рынок РФ от Китая - 15.07.2025, ПРАЙМ

"Пошлины на китайские автомобили". В ГД решили защитить рынок РФ от Китая

Поскольку автобренды Китая оккупируют российский автомобильный рынок, отечественным производителям необходима защита. Одной из мер по их защите может стать... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T17:54+0300

2025-07-15T17:54+0300

2025-07-15T17:55+0300

экономика

госдума

пошлины

китай

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Поскольку автобренды Китая оккупируют российский автомобильный рынок, отечественным производителям необходима защита. Одной из мер по их защите может стать введение пошлин на китайские авто. Такое мнение в интервью "Ленте.ру" высказал глава комитат Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.Поскольку российские производители значительно отстали в технологическом плане, то, согласно логике депутата, их нужно защитить. В частности, в защите нуждаются те из них, кто осваивает полный цикл производства узлов и агрегатов. Для этого, как считает Гартунг, необходимо ввести пошлины на китайские автомобили, заполонившие автомобильный рынок России. Введение пошлины, подчеркнул депутат, является общемировой практикой. А вместе с введением пошлин он также предлагает повысить утилизационный сбор.Но сначала, по его мнению, требуется оздоровление экономической ситуации в стране, для чего, в свою очередь, Центробанку следует снизить ключевую ставку. "Нам не нужны зарубежные партнеры, мы сами все можем сделать, - заявил Гартунг. - Мотивировать их локализовать производство не нужно, надо своих мотивировать. Нужно защищать свои рынки, весь мир так делает".

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китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, пошлины, китай