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"Трамп не введет пошлины против РФ". В США раскрыли, чего боится президент

"Трамп не введет пошлины против РФ". В США раскрыли, чего боится президент - 15.07.2025, ПРАЙМ

"Трамп не введет пошлины против РФ". В США раскрыли, чего боится президент

Президент США Дональд Трамп скорее всего не отважится ввести 100-процентные пошлины в отношении российской продукции, поскольку это шаг чреват ухудшением... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T19:49+0300

2025-07-15T19:49+0300

2025-07-15T20:29+0300

политика

дональд трамп

сша

пошлины

россия

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп скорее всего не отважится ввести 100-процентные пошлины в отношении российской продукции, поскольку это шаг чреват ухудшением американо-китайских отношений и последствиями для экономики как Соединенных Штатов, так и мира в целом. Такое мнение высказывается в публикации газеты New York Times.Как сообщается в статье, экспертное сообщество выражает серьезные сомнения по поводу того, что глава Белого дома отважится на реализацию заявленных мер. Ведь из-за введения пошлин против продукции РФ, как считают эксперты, Вашингтон может в еще большей степени испортить отношения с Пекином, при этом они упоминают торговлю КНР Китая с Россией."Маловероятно, что Трамп будет рисковать возобновить конфронтацию со второй крупной экономикой мира (Китая - прим. ред.) из-за Украины", - говорится в материале.Вместе с тем авторы статьи подчеркивают, что угроза Трампа обложить "вторичными" пошлинами продукцию каждого государства, торгующего с Российской Федерацией чревата еще более серьезными последствиями. При этом напоминается, что с Россией торгуют, например, Япония и государства Евросоюза. Как отмечается, главе Белого дома известно, что резкое сокращения экспортных поставок энергоресурсов из России неминуемо вызовет повышение нефтяных цен в мире, резкое подорожание бензина в самих Соединенных Штатах и всплеск инфляции.

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дональд трамп, сша, пошлины, россия