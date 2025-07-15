Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Трамп не введет пошлины против РФ". В США раскрыли, чего боится президент - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250715/poshliny-859529076.html
"Трамп не введет пошлины против РФ". В США раскрыли, чего боится президент
"Трамп не введет пошлины против РФ". В США раскрыли, чего боится президент - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Трамп не введет пошлины против РФ". В США раскрыли, чего боится президент
Президент США Дональд Трамп скорее всего не отважится ввести 100-процентные пошлины в отношении российской продукции, поскольку это шаг чреват ухудшением... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T19:49+0300
2025-07-15T20:29+0300
политика
дональд трамп
сша
пошлины
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909905_0:114:3236:1934_1920x0_80_0_0_952005bb5f73fa0d38178865c5629342.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп скорее всего не отважится ввести 100-процентные пошлины в отношении российской продукции, поскольку это шаг чреват ухудшением американо-китайских отношений и последствиями для экономики как Соединенных Штатов, так и мира в целом. Такое мнение высказывается в публикации газеты New York Times.Как сообщается в статье, экспертное сообщество выражает серьезные сомнения по поводу того, что глава Белого дома отважится на реализацию заявленных мер. Ведь из-за введения пошлин против продукции РФ, как считают эксперты, Вашингтон может в еще большей степени испортить отношения с Пекином, при этом они упоминают торговлю КНР Китая с Россией."Маловероятно, что Трамп будет рисковать возобновить конфронтацию со второй крупной экономикой мира (Китая - прим. ред.) из-за Украины", - говорится в материале.Вместе с тем авторы статьи подчеркивают, что угроза Трампа обложить "вторичными" пошлинами продукцию каждого государства, торгующего с Российской Федерацией чревата еще более серьезными последствиями. При этом напоминается, что с Россией торгуют, например, Япония и государства Евросоюза. Как отмечается, главе Белого дома известно, что резкое сокращения экспортных поставок энергоресурсов из России неминуемо вызовет повышение нефтяных цен в мире, резкое подорожание бензина в самих Соединенных Штатах и всплеск инфляции.
https://1prime.ru/20250714/poshliny-859472432.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909905_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_db92c2cfee40a5c2147719751fd6a990.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша, пошлины, россия
Политика, Дональд Трамп, США, пошлины, РОССИЯ
19:49 15.07.2025 (обновлено: 20:29 15.07.2025)
 
"Трамп не введет пошлины против РФ". В США раскрыли, чего боится президент

NYT: Трамп вряд ли введет 100% пошлины на товары РФ, опасаясь последствий

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп скорее всего не отважится ввести 100-процентные пошлины в отношении российской продукции, поскольку это шаг чреват ухудшением американо-китайских отношений и последствиями для экономики как Соединенных Штатов, так и мира в целом. Такое мнение высказывается в публикации газеты New York Times.
Как сообщается в статье, экспертное сообщество выражает серьезные сомнения по поводу того, что глава Белого дома отважится на реализацию заявленных мер. Ведь из-за введения пошлин против продукции РФ, как считают эксперты, Вашингтон может в еще большей степени испортить отношения с Пекином, при этом они упоминают торговлю КНР Китая с Россией.
"Маловероятно, что Трамп будет рисковать возобновить конфронтацию со второй крупной экономикой мира (Китая - прим. ред.) из-за Украины", - говорится в материале.
Вместе с тем авторы статьи подчеркивают, что угроза Трампа обложить "вторичными" пошлинами продукцию каждого государства, торгующего с Российской Федерацией чревата еще более серьезными последствиями. При этом напоминается, что с Россией торгуют, например, Япония и государства Евросоюза.
Как отмечается, главе Белого дома известно, что резкое сокращения экспортных поставок энергоресурсов из России неминуемо вызовет повышение нефтяных цен в мире, резкое подорожание бензина в самих Соединенных Штатах и всплеск инфляции.
Американский флаг, Вашингтон, США
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине
Вчера, 18:30
 
ПолитикаДональд ТрампСШАпошлиныРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала