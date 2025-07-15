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Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя
Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя - 15.07.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя
Правительство продлило срок реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T11:02+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Правительство продлило срок реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение её мероприятий в 2027 году. "Сроки реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" продлены до 2030 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Обеспечить продление до 2030 года срока реализации госпрограммы правительству поручил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания, посвящённого вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Оно состоялось в январе 2025 года. "За годы действия госпрограммы развития Крыма и Севастополя введены ключевые транспортные артерии, объекты генерации энергии, магистральные инженерные трубопроводы и социально значимые учреждения. Важно, что программа работает комплексно: не только модернизирует инфраструктуру, но и создаёт новые возможности для бизнеса – для этого действует свободная экономическая зона. Продление программы до 2030 года — важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых. Мы планируем масштабные работы: от строительства дорог до модернизации социальных объектов. Это улучшит качество жизни людей и даст дополнительный импульс экономике региона", - приводит пресс-служба кабмина слова вице-премьера Марата Хуснуллина.
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общество , севастополь, крым, михаил мишустин, владимир путин, марат хуснуллин
Экономика, Общество , СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Марат Хуснуллин
Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя
Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Правительство продлило срок реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина.
Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение её мероприятий в 2027 году.
"Сроки реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" продлены до 2030 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Обеспечить продление до 2030 года срока реализации госпрограммы правительству поручил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания, посвящённого вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Оно состоялось в январе 2025 года.
"За годы действия госпрограммы развития Крыма и Севастополя введены ключевые транспортные артерии, объекты генерации энергии, магистральные инженерные трубопроводы и социально значимые учреждения. Важно, что программа работает комплексно: не только модернизирует инфраструктуру, но и создаёт новые возможности для бизнеса – для этого действует свободная экономическая зона. Продление программы до 2030 года — важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых. Мы планируем масштабные работы: от строительства дорог до модернизации социальных объектов. Это улучшит качество жизни людей и даст дополнительный импульс экономике региона", - приводит пресс-служба кабмина слова вице-премьера Марата Хуснуллина.
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