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Депутат ПМР рассказал о плане НАТО по нападению на Приднестровье

Депутат ПМР рассказал о плане НАТО по нападению на Приднестровье - 15.07.2025, ПРАЙМ

Депутат ПМР рассказал о плане НАТО по нападению на Приднестровье

Военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T10:31+0300

2025-07-15T10:31+0300

2025-07-15T10:31+0300

политика

приднестровье

нато

молдавия

майя санду

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ТИРАСПОЛЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах в Молдавии президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус республики. "Всё это создаёт основу для ввода западных и румынских контингентов в Молдавию, если иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева и так далее. Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан", - сказал Сафонов. Депутат ПМР сомневается, что сейчас план нападения будет запущен. По его словам, на данный момент есть иные замыслы в отношении Приднестровья, а именно окружить и вынудить сдаться. "Вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию кладёт конец любым переговорам об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта, так как де-факто будет означать войну между НАТО и Россией, чьи войска расквартированы на приднестровской земле. Так что пусть бывшая Молдавская ССР остаётся территорией мира. Военная альтернатива принесёт всем только горе", - отметил Сафонов. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://1prime.ru/20250709/ekonomika-859317453.html

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приднестровье, нато, молдавия, майя санду