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Продажи портативных холодильников в России выросли вдвое из-за жары

Продажи портативных холодильников в России выросли вдвое из-за жары - 15.07.2025, ПРАЙМ

Продажи портативных холодильников в России выросли вдвое из-за жары

Продажи портативных холодильников в России в начале июля подскочили вдвое из-за жары, а генераторов льда – почти в три раза, подсчитали для РИА Новости... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T04:17+0300

2025-07-15T04:17+0300

2025-07-15T04:17+0300

общество

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Продажи портативных холодильников в России в начале июля подскочили вдвое из-за жары, а генераторов льда – почти в три раза, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД", сравнив данные из средних чеков с 1 по 10 июля этого и прошлого годов. "Портативные холодильники — средний чек 26403 рубля, на 10% выше, чем в прошлом году. За период 1-10 июля число покупок выросло на 105% год к году. Льдогенераторы — средний чек 20063 рубля, на 4% выше, чем в прошлом году, покупки выросли на 164% год к году", - говорится в исследовании. Генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков объяснил такую динамику тем, что с установлением высоких температур в июле реализовался отложенный спрос, фиксировался быстрый подъем потребления. Активно такие товары россияне покупали онлайн, обращает внимание эксперт. "Благодаря высокому проникновению сетей ПВЗ и развитию инфраструктуры доставки, горизонт планирования закупок сужается, потребитель привык приобретать в сезонном ритме. Это в том числе усиливает преимущества онлайн-каналов продаж, где усиливается концентрация покупательского внимания по товарам, зависимым от погодного фактора", - добавляет Батюшенков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество