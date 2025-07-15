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Названы продукты, которые подешевеют уже в августе

Названы продукты, которые подешевеют уже в августе - 15.07.2025, ПРАЙМ

Названы продукты, которые подешевеют уже в августе

Август - месяц, когда традиционно заметно для покупателя снижаются цены на ряд продуктов. Что именно подешевеет, агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T02:02+0300

2025-07-15T02:02+0300

2025-07-15T02:02+0300

овощи

общество

здоровье

цены на продукты

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Август - месяц, когда традиционно заметно для покупателя снижаются цены на ряд продуктов. Что именно подешевеет, агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Прежде всего, серьезное сезонное снижение цен затронет плодоовощную продукцию в связи с поступлением на прилавки отечественного урожая."Полагаю, что в августе 2025 года мы увидим снижение цен на картофель (в 1,5-2 раза), лук (на 30-35%), морковь (на 30-35%), капусту (на 30-40%), свеклу (15-20%). Томаты, вероятнее всего, подешевеют на 30-40%, а огурцы – на 15-20%. На 10-15% может подешеветь свежая зелень (лук, укроп, петрушка)", - прогнозирует эксперт.По мнению Балынина, также в августе должны подешеветь на 20-25% яблоки и груши. К концу августа в два-три раза могут снизиться цены на сливы.В августе вдвое могут подешеветь арбузы и дыни: на прилавки будут массово поступать отечественные бахчевые, причем от разных производителей (конкуренция между которыми также окажет положительное влияние на снижение цен на прилавках).В случае хорошего урожая сетевые магазины уже в рамках конкуренции друг с другом могут предлагать и дополнительные приятные скидки (особенно для владельцев карт соответствующего магазина), чтобы быстрее реализовать имеющуюся продукцию. В конечном счете в выигрыше останутся все: и продавец (за счет ускорения реализации поступающего от отечественного производителя нового урожая плодоовощной продукции), и покупатель (за счет приобретения по более низкой цене), отметил эксперт.

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овощи, общество , здоровье, цены на продукты