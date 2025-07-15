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В Госдуме предложили ввести нормы веса упаковок продуктов питания

В Госдуме предложили ввести нормы веса упаковок продуктов питания - 15.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести нормы веса упаковок продуктов питания

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять решительные меры для... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T10:15+0300

2025-07-15T10:15+0300

2025-07-15T10:15+0300

общество

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять решительные меры для борьбы с махинациями вокруг веса упаковок продуктов питания, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "В целях защиты прав потребителей, обеспечения экономической доступности продуктов и предотвращения скрытой инфляции представляется целесообразным включить в перечень социально значимых товаров нормы стандартизированного объёма и массы упаковки", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что принятие предложенных мер позволит предотвратить недобросовестное снижение их объёма и повысит контроль за ценами на продукты питания. "Творится полный беспредел. У производителей продовольствия стало нормой уменьшать на 50, 70, 100, 130 грамм или миллилитров вес или объём упаковок – муки, гречки, риса, хлеба, масла, молочных продуктов. Но деньги часто берут как за обычный литр или килограмм товара", – отметил политик. В пример он привел яйца, которые продаются по 9, 8, 6, штук. "Попробуй второпях посчитай, сколько может стоить стандартный десяток. Тот, кто всё-таки проделывает эту арифметическую задачу, с удивлением узнаёт, что яйца получаются дороже, чем десять штук в обычной упаковке", - добавил депутат. Такая ситуация, по словам политика, происходит со всеми товарами, и практика уменьшения веса под названием "шринкфляция" в конечном итоге становится одной из причин продуктовой инфляции в России. Миронов напомнил, что в июле 2010 года правительство установило перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, на которые государство может вводить предельно допустимые розничные цены. "Но в законодательстве не прописаны обязательные нормативы объёма и массы упаковок. ГОСТы, определяющие диапазон фасовок, носят рекомендательный характер и даже не охватывают весь ассортимент товаров первой необходимости", – отметил лидер партии. Парламентарий считает, что шринкфляция формирует у россиян ложное представление о стабильности цен, ведь она затрудняет сравнение стоимости товаров, снижает уровень прозрачности рынка. "Для решения этих проблем партия "Справедливая Россия" предлагает установить чёткие, понятные и стандартизированные нормы объёма и массы упаковок товаров первой необходимости", – подытожил Миронов.

https://1prime.ru/20250715/produkty-859469586.html

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общество , сергей миронов, госдума