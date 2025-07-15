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"Золотое Яблоко" расширит российскую сеть ПВЗ

"Золотое Яблоко" расширит российскую сеть ПВЗ - 15.07.2025, ПРАЙМ

"Золотое Яблоко" расширит российскую сеть ПВЗ

Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое Яблоко" продолжает расширять сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ): компания открыла третий ПВЗ в Москве, который... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T09:02+0300

2025-07-15T09:02+0300

2025-07-15T09:03+0300

золотое яблоко

общество

пвз

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое Яблоко" продолжает расширять сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ): компания открыла третий ПВЗ в Москве, который является шестым в России, рассказали РИА Новости в ритейлере. "Бьюти-ретейлер "Золотое Яблоко" расширяет возможности для своих клиентов и открывает третий собственный пункт выдачи заказов в Москве. Это уже шестой ПВЗ бренда в России. … Компания остается единственным бьюти-ретейлером, у которого есть собственные пункты выдачи", - сказали в пресс-службе. Там напомнили, что "Золотое Яблоко" первым из бьюти-ритейлеров запустил два собственных ПВЗ в Москве в 2024 году. Также есть пункт в Тюмени и два в Санкт-Петербурге. Отмечается, что компания в 2025 году продолжит развивать это направление. Для получения заказа необходимо назвать его номер оператору пункта выдачи или показать QR-код из личного кабинета в мобильном приложении, добавили в компании. Срок хранения заказа - 7 дней. Площадь пунктов выдачи составляет от 40 до 100 квадратных метров. Выручка компании в РФ по итогам 2024 года выросла в 1,7 раза, до 155,5 миллиарда рублей. Для сравнения, выручка сети "Лэтуаль" за тот же период достигла в минувшем году 89,3 миллиарда рублей, показав рост на 5,3%. Для "Рив Гош" этот показатель составил 37,4 миллиарда рублей - на 6,6% выше результатов 2023 года. Выручка сети магазинов косметики "Подружка" составила 24,8 миллиарда рублей с ростом в 28,1%. Выручка "Иль де Ботэ", в свою очередь, сократилась на 4,8% - до 8,2 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золотое яблоко, общество , пвз