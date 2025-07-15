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В России предложили ввести налог для трудовых мигрантов - 15.07.2025, ПРАЙМ
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В России предложили ввести налог для трудовых мигрантов
В России предложили ввести налог для трудовых мигрантов - 15.07.2025, ПРАЙМ
В России предложили ввести налог для трудовых мигрантов
Правительству РФ предложили ввести для трудовых мигрантов налог в размере 5,1% от зарплаты, средства будут направлены на развитие образовательных программ для... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T02:02+0300
2025-07-15T02:02+0300
общество
рф
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Правительству РФ предложили ввести для трудовых мигрантов налог в размере 5,1% от зарплаты, средства будут направлены на развитие образовательных программ для приезжих - изучение русского языка и основ законодательства России, помощь в социальной адаптации. Соответствующее обращение Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также письма направлены спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. Документы есть в распоряжении РИА Новости. "Считаем, что одной из действенных экономических мер по скорейшей интеграции трудовых мигрантов в российское социокультурное пространство может стать введение обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов в размере 5,1% от их заработной платы с последующим зачислением этих средств в региональные бюджеты страны. Размер предлагаемого налога соответствует выплатам на обязательное медицинское страхование в структуре Единого социального налога", - говорится в обращении на имя Мишустина за подписью директора ИСАПР Андрея Шурикова. При этом целевое использование данных отчислений должно быть направлено на образовательные программы (изучение русского языка и основ законодательства РФ), культурно-просветительские мероприятия (знакомство с традициями, историей и светскими нормами российского общества), социальную адаптацию (содействие в интеграции без ущемления интересов местного населения), подчеркивают эксперты. В обращении отмечается, что в условиях роста трудовой миграции в России особую актуальность приобретают вопросы адаптации иностранных работников к социальным и культурным нормам российского общества. "Для укрепления социальной стабильности и гармонизации межэтнических отношений и предотвращения возможных конфликтов необходимо активнее вовлекать мигрантов в процессы интеграции, обеспечивая их не только правовой, но и культурно-просветительской поддержкой", - считают в ИСАПР. В институте добавили, что ранее президент России Владимир Путин отмечал необходимость создания условий, при которых приезжающие в страну на работу будут владеть русским языком, уважать российские традиции, знать законы. Эксперты просят кабмин и парламент рассмотреть предложение по введению обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов. Со своей стороны сотрудники института готовы оказать экспертную поддержку и принять участие в разработке нормативно-правовых документов.
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40
192
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общество , рф, михаил мишустин, владимир путин
Общество , РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
02:02 15.07.2025
 
В России предложили ввести налог для трудовых мигрантов

Правительство предложило ввести для трудовых мигрантов налог в 5,1% от зарплаты

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Правительству РФ предложили ввести для трудовых мигрантов налог в размере 5,1% от зарплаты, средства будут направлены на развитие образовательных программ для приезжих - изучение русского языка и основ законодательства России, помощь в социальной адаптации.
Соответствующее обращение Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также письма направлены спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. Документы есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаем, что одной из действенных экономических мер по скорейшей интеграции трудовых мигрантов в российское социокультурное пространство может стать введение обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов в размере 5,1% от их заработной платы с последующим зачислением этих средств в региональные бюджеты страны. Размер предлагаемого налога соответствует выплатам на обязательное медицинское страхование в структуре Единого социального налога", - говорится в обращении на имя Мишустина за подписью директора ИСАПР Андрея Шурикова.
При этом целевое использование данных отчислений должно быть направлено на образовательные программы (изучение русского языка и основ законодательства РФ), культурно-просветительские мероприятия (знакомство с традициями, историей и светскими нормами российского общества), социальную адаптацию (содействие в интеграции без ущемления интересов местного населения), подчеркивают эксперты.
В обращении отмечается, что в условиях роста трудовой миграции в России особую актуальность приобретают вопросы адаптации иностранных работников к социальным и культурным нормам российского общества. "Для укрепления социальной стабильности и гармонизации межэтнических отношений и предотвращения возможных конфликтов необходимо активнее вовлекать мигрантов в процессы интеграции, обеспечивая их не только правовой, но и культурно-просветительской поддержкой", - считают в ИСАПР.
В институте добавили, что ранее президент России Владимир Путин отмечал необходимость создания условий, при которых приезжающие в страну на работу будут владеть русским языком, уважать российские традиции, знать законы.
Эксперты просят кабмин и парламент рассмотреть предложение по введению обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов. Со своей стороны сотрудники института готовы оказать экспертную поддержку и принять участие в разработке нормативно-правовых документов.
 
ОбществоРФМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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