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Каждый пятый россиянин признался, что скучает по работе во время отпуска

Каждый пятый россиянин признался, что скучает по работе во время отпуска - 15.07.2025, ПРАЙМ

Каждый пятый россиянин признался, что скучает по работе во время отпуска

Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%), причем чаще женщины, чем мужчины, говорится в исследовании SuperJob для... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T02:17+0300

2025-07-15T02:17+0300

2025-07-15T02:17+0300

общество

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%), причем чаще женщины, чем мужчины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%). Женщины с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе, чаще мужчин: 24% против 19% соответственно", - показало исследование на основе опроса 3000 респондентов. "Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую"; "После 2—3 недель отпуска начинаю скучать по коллегам", — комментируют россиянки. Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (24%): "Скучно. Привычка ходить на работу", - объясняют они. Однако большинство респондентов (62%) признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки: "Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря"; "Нет, потому что отпуск обычно удается!" При этом остальные 17% затруднились ответить про отношение к рабочим будням во время отдыха.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество