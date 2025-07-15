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"Лишить США преимуществ". Раскрыто, какой вызов Россия бросила Западу - 15.07.2025, ПРАЙМ
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"Лишить США преимуществ". Раскрыто, какой вызов Россия бросила Западу
"Лишить США преимуществ". Раскрыто, какой вызов Россия бросила Западу - 15.07.2025, ПРАЙМ
"Лишить США преимуществ". Раскрыто, какой вызов Россия бросила Западу
В публикации американского журнала The National Interest утверждается, что Российская Федерация располагает всеми шансами, чтобы лишить Соединенные Штаты... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T23:19+0300
2025-07-15T23:21+0300
россия
космос
ракета "амур-спг"
сша
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В публикации американского журнала The National Interest утверждается, что Российская Федерация располагает всеми шансами, чтобы лишить Соединенные Штаты преимуществ в космосе, которые до сих пор давало использование ракет с возвращаемой первой ступенью.По мнению авторов статьи, Россия вырвется в лидеры, построив многоразовую двухступенчатую ракету-носитель среднего класса "Амур-СПГ" (современное название "Союз-7" - прим. ред.), которая в перспективе должна заменить все семейство ракет-носителей "Союз-2"."Россия и Китай хотят лишить Америку преимущества, каким является использование многоразовых ракет, - отмечается в статье The National Interest. - Москве как минимум отчасти удалось достичь этой непростой цели. Российскую ракету "Амур-СПГ" разработала государственная корпорация "Роскосмос".Проектирование новой ракеты началось в 2020 году. Как предусматривает техзадание, возвращаемая первая ступень ракеты должна обеспечить до 50 пусков. Топливом для двигателей новой ракеты - РД-0169 - служат кислород и сжиженный природный газ (метан).Согласно планам, первый пуск "Амура-СПГ" должен состояться не позднее конца десятилетия с космодрома Восточный в Амурской области, где, соответственно, намечено построить стартовый стол. "Амур-СПГ" будет способна выводить на низкую околоземную орбиту свыше десяти 10 тонн груза.
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россия, космос, ракета "амур-спг", сша
РОССИЯ, космос, ракета "Амур-СПГ", США
23:19 15.07.2025 (обновлено: 23:21 15.07.2025)
 
"Лишить США преимуществ". Раскрыто, какой вызов Россия бросила Западу

NI: Россия создает ракету, которая лишит США преимуществ в космосе

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В публикации американского журнала The National Interest утверждается, что Российская Федерация располагает всеми шансами, чтобы лишить Соединенные Штаты преимуществ в космосе, которые до сих пор давало использование ракет с возвращаемой первой ступенью.
По мнению авторов статьи, Россия вырвется в лидеры, построив многоразовую двухступенчатую ракету-носитель среднего класса "Амур-СПГ" (современное название "Союз-7" - прим. ред.), которая в перспективе должна заменить все семейство ракет-носителей "Союз-2".
"Россия и Китай хотят лишить Америку преимущества, каким является использование многоразовых ракет, - отмечается в статье The National Interest. - Москве как минимум отчасти удалось достичь этой непростой цели. Российскую ракету "Амур-СПГ" разработала государственная корпорация "Роскосмос".
Проектирование новой ракеты началось в 2020 году. Как предусматривает техзадание, возвращаемая первая ступень ракеты должна обеспечить до 50 пусков. Топливом для двигателей новой ракеты - РД-0169 - служат кислород и сжиженный природный газ (метан).
Согласно планам, первый пуск "Амура-СПГ" должен состояться не позднее конца десятилетия с космодрома Восточный в Амурской области, где, соответственно, намечено построить стартовый стол. "Амур-СПГ" будет способна выводить на низкую околоземную орбиту свыше десяти 10 тонн груза.
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14 июля, 21:53
 
РОССИЯкосмосракета "Амур-СПГ"США
 
 
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