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В Банке России сообщили о существенном росте эффективного курса рубля - 15.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250715/rubl-859527498.html
В Банке России сообщили о существенном росте эффективного курса рубля
В Банке России сообщили о существенном росте эффективного курса рубля - 15.07.2025, ПРАЙМ
В Банке России сообщили о существенном росте эффективного курса рубля
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 28,2%, а в июне... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T18:29+0300
2025-07-15T18:29+0300
экономика
реальный эффективный курс рубля
рост
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 28,2%, а в июне - на 1,8%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,2% по сравнению с маем, к евро вырос на 0,8%, а к юаню вырос на 2%. Номинальный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,2%, к евро - на 0,8%, к юаню - на 1,8%.
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реальный эффективный курс рубля, рост
Экономика, реальный эффективный курс рубля, рост
18:29 15.07.2025
 
В Банке России сообщили о существенном росте эффективного курса рубля

Банк России: в январе-июне реальный эффективный курс рубля вырос на 28,2%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 28,2%, а в июне - на 1,8%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,2% по сравнению с маем, к евро вырос на 0,8%, а к юаню вырос на 2%.
Номинальный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,2%, к евро - на 0,8%, к юаню - на 1,8%.
курсы валют
Реальный эффективный курс рубля в январе-мае вырос на 25,9%
16 июня, 19:40
 
Экономикареальный эффективный курс рублярост
 
 
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