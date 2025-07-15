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В Банке России сообщили о существенном росте эффективного курса рубля
В Банке России сообщили о существенном росте эффективного курса рубля - 15.07.2025, ПРАЙМ
В Банке России сообщили о существенном росте эффективного курса рубля
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 28,2%, а в июне... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T18:29+0300
2025-07-15T18:29+0300
2025-07-15T18:29+0300
экономика
реальный эффективный курс рубля
рост
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 28,2%, а в июне - на 1,8%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,2% по сравнению с маем, к евро вырос на 0,8%, а к юаню вырос на 2%. Номинальный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,2%, к евро - на 0,8%, к юаню - на 1,8%.
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реальный эффективный курс рубля, рост
Экономика, реальный эффективный курс рубля, рост
В Банке России сообщили о существенном росте эффективного курса рубля
Банк России: в январе-июне реальный эффективный курс рубля вырос на 28,2%
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 28,2%, а в июне - на 1,8%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,2% по сравнению с маем, к евро вырос на 0,8%, а к юаню вырос на 2%.
Номинальный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,2%, к евро - на 0,8%, к юаню - на 1,8%.
Реальный эффективный курс рубля в январе-мае вырос на 25,9%