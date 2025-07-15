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Румынская оппозиция обжаловала в суде закон о жесткой экономии - 15.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Румынская оппозиция обжаловала в суде закон о жесткой экономии
Румынская оппозиция обжаловала в суде закон о жесткой экономии - 15.07.2025, ПРАЙМ
Румынская оппозиция обжаловала в суде закон о жесткой экономии
Румынская оппозиционная партия "Альянс за объединение румын" (AUR) подала конституционную жалобу против закона о жесткой экономии, принятого правительством Илие | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T13:54+0300
2025-07-15T13:54+0300
экономика
румыния
общество
конституционный суд
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КИШИНЕВ, 15 июл - ПРАЙМ. Румынская оппозиционная партия "Альянс за объединение румын" (AUR) подала конституционную жалобу против закона о жесткой экономии, принятого правительством Илие Боложана под собственную ответственность. Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. "Это токсичный закон, глубоко несправедливый и неконституционный, который представляет злоупотребление властью с пренебрежением к румынам и принципам демократии. Мы обжаловали этот закон в Конституционном суде ", - заявил в видеообращении на своей странице в Facebook* лидер партии Джеордже Симион. В AUR раскритиковали правительство за использование процедуры принятия ответственности для навязывания "разнородного пакета мер" без парламентских дебатов. По их мнению, закон предусматривает отмену льгот для семей с детьми, заморозку зарплат и рассрочку судебных решений. "Правительство требует жесткой экономии от тех, кто едва выживает, в то время как чиновники сохраняют привилегии", - отметил Симион. Ранее AUR выдвинула вотум недоверия правительству Румынии из-за пакета налоговых мер, но он был отклонён правящей коалицией. Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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румыния, общество , конституционный суд
Экономика, РУМЫНИЯ, Общество , Конституционный суд
13:54 15.07.2025
 
Румынская оппозиция обжаловала в суде закон о жесткой экономии

Румынская оппозиция AUR обжаловала в Конституционном суде закон о жесткой экономии

© CC BY 2.0 / andreistroeФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© CC BY 2.0 / andreistroe
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КИШИНЕВ, 15 июл - ПРАЙМ. Румынская оппозиционная партия "Альянс за объединение румын" (AUR) подала конституционную жалобу против закона о жесткой экономии, принятого правительством Илие Боложана под собственную ответственность.
Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета.
"Это токсичный закон, глубоко несправедливый и неконституционный, который представляет злоупотребление властью с пренебрежением к румынам и принципам демократии. Мы обжаловали этот закон в Конституционном суде ", - заявил в видеообращении на своей странице в Facebook* лидер партии Джеордже Симион.
В AUR раскритиковали правительство за использование процедуры принятия ответственности для навязывания "разнородного пакета мер" без парламентских дебатов. По их мнению, закон предусматривает отмену льгот для семей с детьми, заморозку зарплат и рассрочку судебных решений.
"Правительство требует жесткой экономии от тех, кто едва выживает, в то время как чиновники сохраняют привилегии", - отметил Симион.
Ранее AUR выдвинула вотум недоверия правительству Румынии из-за пакета налоговых мер, но он был отклонён правящей коалицией.
Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ЭкономикаРУМЫНИЯОбществоКонституционный суд
 
 
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