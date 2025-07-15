https://1prime.ru/20250715/rumyniya-859513438.html

Румынская оппозиция обжаловала в суде закон о жесткой экономии

Румынская оппозиция обжаловала в суде закон о жесткой экономии - 15.07.2025, ПРАЙМ

Румынская оппозиция обжаловала в суде закон о жесткой экономии

Румынская оппозиционная партия "Альянс за объединение румын" (AUR) подала конституционную жалобу против закона о жесткой экономии, принятого правительством Илие | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T13:54+0300

2025-07-15T13:54+0300

2025-07-15T13:54+0300

экономика

румыния

общество

конституционный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/39/841393913_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_9c6c9a4417e0572d49195928a173fd81.jpg

КИШИНЕВ, 15 июл - ПРАЙМ. Румынская оппозиционная партия "Альянс за объединение румын" (AUR) подала конституционную жалобу против закона о жесткой экономии, принятого правительством Илие Боложана под собственную ответственность. Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. "Это токсичный закон, глубоко несправедливый и неконституционный, который представляет злоупотребление властью с пренебрежением к румынам и принципам демократии. Мы обжаловали этот закон в Конституционном суде ", - заявил в видеообращении на своей странице в Facebook* лидер партии Джеордже Симион. В AUR раскритиковали правительство за использование процедуры принятия ответственности для навязывания "разнородного пакета мер" без парламентских дебатов. По их мнению, закон предусматривает отмену льгот для семей с детьми, заморозку зарплат и рассрочку судебных решений. "Правительство требует жесткой экономии от тех, кто едва выживает, в то время как чиновники сохраняют привилегии", - отметил Симион. Ранее AUR выдвинула вотум недоверия правительству Румынии из-за пакета налоговых мер, но он был отклонён правящей коалицией. Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250714/gosdolg-859450179.html

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

румыния, общество , конституционный суд