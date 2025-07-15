https://1prime.ru/20250715/ruonia-859515273.html
Ставка RUONIA 14 июля снизилась до 19,22%
Ставка RUONIA 14 июля снизилась до 19,22% - 15.07.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 14 июля снизилась до 19,22%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 14 июля, снизилась на... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:33+0300
2025-07-15T14:33+0300
2025-07-15T14:33+0300
экономика
банк россии
ставка
ruonia
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 14 июля, снизилась на 0,03 процентного пункта и составила 19,22%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 638,99 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250715/likvidnost-859491619.html
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банк россии, ставка, ruonia
Экономика, Банк России, ставка, RUONIA
Ставка RUONIA 14 июля снизилась до 19,22%
Ставка RUONIA 14 июля снизилась на 0,03 процентного пункта
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 14 июля, снизилась на 0,03 процентного пункта и составила 19,22%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 638,99 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 16 по 22 июля