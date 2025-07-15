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ГД ограничила участие иностранных компаний в исследованиях рынка в РФ

ГД ограничила участие иностранных компаний в исследованиях рынка в РФ - 15.07.2025, ПРАЙМ

ГД ограничила участие иностранных компаний в исследованиях рынка в РФ

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ограничивающий участие иностранных компаний в исследованиях товарного рынка в России. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T13:31+0300

2025-07-15T13:31+0300

2025-07-15T13:31+0300

госдума

россия

рынок

товарный рынок

иностранные компании

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ограничивающий участие иностранных компаний в исследованиях товарного рынка в России. Документ регулирует деятельность исследовательских компаний, оказывающих услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в России, в том числе об уровне спроса и предложения, условиях обращения и реализации, объемах производства, импорта (экспорта) и продаж товаров и т.д. При этом определяются требования к организации и осуществлению такой деятельности и обязанности организатора данных исследований. В частности, запрещается осуществлять деятельность по исследованию товарного рынка в России иностранным государствам, международным организациям, а также находящимся под их контролем организациям, иностранным юрлицам, российским юрлицам с долей иностранного участия более 20%, иностранным гражданам, лицам без гражданства, гражданам РФ, имеющим гражданство другого государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Закон также запрещает организатору исследований товарных рынков исполнять любые решения недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России, ее граждан и организаций, использовать недостоверные данные и размещать такие данные или создавать условия для их размещения в интернете. Кроме того, такие организаторы будут обязаны соблюдать установленные законодательством РФ требования к обработке персональных данных, контрсанкционной информации и иной информации ограниченного доступа; осуществлять запись, систематизацию, накопление, хранение, анализ, извлечение информации, полученной в результате проведенных исследований, с использованием баз данных, находящихся на территории РФ; размещать на территории РФ технические средства, используемые для исследований; предоставлять сведения и документы по запросу уполномоченного органа. Данные требования и обязанности не будут применяться к лицам, выручка которых (их группы лиц) за последний год не превышает 800 миллионов рублей. Также они не будут применяться к организаторам исследований товарных рынков в случаях, когда они проводятся: в собственных интересах организатора или входящих в его группу лиц, а их результаты не подлежат передаче другим лицам; по заказу органа госвласти или местного самоуправления либо находящихся в их ведении организаций; с использованием информации, содержащейся в госинформсистемах и иных информсистемах, созданных в соответствии с федеральным или региональным законом либо муниципальным нормативным правовым актом. Уполномоченный орган, который определит правительство РФ, будет проводить мониторинг соблюдения организаторами исследований товарных рынков требований к организации и осуществлению такой деятельности. Не позднее 15 мая 2026 года организаторы должны представить в этот уполномоченный орган сведения и документы, подтверждающие их соответствие вводимым требованиям и обязанностям. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

https://1prime.ru/20250715/strakhovka-859510983.html

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госдума, россия, рынок, товарный рынок, иностранные компании