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Российский рынок акций растет во вторник днем

Российский рынок акций растет во вторник днем - 15.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет во вторник днем

Российский рынок акций во вторник растет по инерции после вчерашних заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T16:55+0300

2025-07-15T16:55+0300

2025-07-15T16:55+0300

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"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций во вторник растет по инерции после вчерашних заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.47 мск повышался на 1,32%, до 2749,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,61%, до 1169,20 пункта. РЫНОК НАХОДИТ ОПОРУ Российский рынок акций в основную сессию вторника торгуется в плюсе, по инерции отыгрывая отсутствие немедленной геополитической эскалации. Индекс Мосбиржи консолидируется около уровня 2750 пунктов. В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. "Российский рынок акций продолжает уверенное восстановление. Позитивную динамику поддерживают заявления Трампа о намерении ввести вторичные пошлины на 100% против России только в случае отсутствия сделки по Украине в течение 50 дней, что участники рынка восприняли как менее жесткий, чем ожидалось, сценарий", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". "Исходя из заявлений Трампа, переговорный процесс по украинскому урегулированию получил новый импульс, хотя еще недавно казалось, что он в лучшем случае заморозился на неопределенный срок. В результате существенно увеличилась вероятность по меньшей мере скорого достижения перемирия", - говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги МТС (+2,7%), ВТБ (+3,7%), "Хэдхантера" (+3,7%), ЮГК (+2,9%). Дешевеют бумаги "Роснефти" (-1%), "Ростелекома" (-2,1%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Позитива" (-1,3%). ПРОГНОЗЫ На рынке сохранится высокая волатильность, поскольку инвесторы оценивают дальнейшие шаги США по санкциям и тарифам, а также следят за обсуждением нового пакета антироссийских ограничений в Евросоюзе, полагает Магомедов из ФГ "Финам". "В фокусе также остаются ожидания июльского заседания Банка России: эксперты не исключают снижения ключевой ставки сразу на 2 процентных пункта, что может стать дополнительным драйвером для роста российских акций", - добавляет он. Фактор геополитики остается ключевым для всех рублевых активов, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если он не ухудшится, индекс Мосбиржи способен продолжить повышение с ближайшей целью в районе 2800 пунктов", - оценивает он.

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общество , сша, украина, рф, дональд трамп, дмитрий бабин, мосбиржа, финам, "бкс мир инвестиций"