Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кремль не согласился с оценкой Рютте состава российской делегации - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250715/ryutte-859505526.html
Кремль не согласился с оценкой Рютте состава российской делегации
Кремль не согласился с оценкой Рютте состава российской делегации - 15.07.2025, ПРАЙМ
Кремль не согласился с оценкой Рютте состава российской делегации
Кремль не согласен с оценкой генсека НАТО Марка Рютте состава делегации РФ на переговорах с Украиной, так как по табели о рангах помощник президента России... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T13:11+0300
2025-07-15T13:11+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир мединский
нато
марк рютте
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857658960_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_1d2a552f4d8bb88fab9b8fb91fd4e372.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Кремль не согласен с оценкой генсека НАТО Марка Рютте состава делегации РФ на переговорах с Украиной, так как по табели о рангах помощник президента России Владимир Мединский выше главы украинской делегации министра обороны Украины Рустема Умерова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала "серьезных людей" на переговоры с Украиной, отметив, что русские "пришли с каким-то историком". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" заявления генсека НАТО, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной "серьезную" делегацию, а также добавила в ответ на слова, что на переговоры поехал историк Мединский, что без знания истории вопроса ни одну проблему не решить. "Мединский является помощником президента. По табели старшинства, эта должность выше, чем министр федеральный. То есть, по нашей табели о рангах, он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлении Рютте о составе делегации РФ на переговорах с Украиной. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20250715/peskov-859501998.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857658960_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_dbcf6fcbc80c739a551d66f2b702aecd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, владимир мединский, нато, марк рютте, украина
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, НАТО, Марк Рютте, УКРАИНА
13:11 15.07.2025
 
Кремль не согласился с оценкой Рютте состава российской делегации

Песков: Мединский по табели о рангах стоит выше главы украинской делегации Умерова

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Кремль не согласен с оценкой генсека НАТО Марка Рютте состава делегации РФ на переговорах с Украиной, так как по табели о рангах помощник президента России Владимир Мединский выше главы украинской делегации министра обороны Украины Рустема Умерова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала "серьезных людей" на переговоры с Украиной, отметив, что русские "пришли с каким-то историком". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" заявления генсека НАТО, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной "серьезную" делегацию, а также добавила в ответ на слова, что на переговоры поехал историк Мединский, что без знания истории вопроса ни одну проблему не решить.
"Мединский является помощником президента. По табели старшинства, эта должность выше, чем министр федеральный. То есть, по нашей табели о рангах, он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлении Рютте о составе делегации РФ на переговорах с Украиной.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
В Кремле назвали заявления Трампа весьма серьезными
12:53
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир МединскийНАТОМарк РюттеУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала