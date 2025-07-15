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Кремль не согласился с оценкой Рютте состава российской делегации

Кремль не согласился с оценкой Рютте состава российской делегации - 15.07.2025, ПРАЙМ

Кремль не согласился с оценкой Рютте состава российской делегации

Кремль не согласен с оценкой генсека НАТО Марка Рютте состава делегации РФ на переговорах с Украиной, так как по табели о рангах помощник президента России... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T13:11+0300

2025-07-15T13:11+0300

2025-07-15T13:11+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир мединский

нато

марк рютте

украина

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Кремль не согласен с оценкой генсека НАТО Марка Рютте состава делегации РФ на переговорах с Украиной, так как по табели о рангах помощник президента России Владимир Мединский выше главы украинской делегации министра обороны Украины Рустема Умерова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала "серьезных людей" на переговоры с Украиной, отметив, что русские "пришли с каким-то историком". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" заявления генсека НАТО, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной "серьезную" делегацию, а также добавила в ответ на слова, что на переговоры поехал историк Мединский, что без знания истории вопроса ни одну проблему не решить. "Мединский является помощником президента. По табели старшинства, эта должность выше, чем министр федеральный. То есть, по нашей табели о рангах, он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлении Рютте о составе делегации РФ на переговорах с Украиной. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250715/peskov-859501998.html

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россия, дмитрий песков, владимир мединский, нато, марк рютте, украина