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Перевозки черных металлов по сети РЖД выросли за первое полугодие
Перевозки черных металлов по сети РЖД выросли за первое полугодие - 15.07.2025, ПРАЙМ
Перевозки черных металлов по сети РЖД выросли за первое полугодие
Перевозки черных металлов по сети РЖД по итогам первого полугодия выросли на 13,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 12,3 миллиона... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T11:46+0300
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Перевозки черных металлов по сети РЖД по итогам первого полугодия выросли на 13,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 12,3 миллиона тонн, говорится в сообщении холдинга. "Перевозки черных металлов на экспорт за I полугодие выросли на 13,3%. Всего в январе-июне 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 12,3 млн тонн продукции черной металлургии. Из них 1,2 млн тонн перевезли в контейнерах (40 тыс. ДФЭ, рост в 1,6 раза)", - говорится в сообщении. В РЖД отметили, что 8,9 миллиона тонн было отправлено в направлении портов, что на 15,8% больше, чем за первое полугодие 2024 года. Перевозки через погранпереходы выросли на 6,8% в годовом выражении и достигли 3,4 миллиона тонн. Регионами-лидерами по объему погрузки черных металлов на экспорт стали Липецкая, Челябинская и Кемеровская области.
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общество , кемеровская область, ржд
Экономика, Общество , Кемеровская область, РЖД
Перевозки черных металлов по сети РЖД выросли за первое полугодие
Перевозки черных металлов по сети РЖД за I полугодие выросли на 13,3%
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Перевозки черных металлов по сети РЖД по итогам первого полугодия выросли на 13,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 12,3 миллиона тонн, говорится в сообщении холдинга.
"Перевозки черных металлов на экспорт за I полугодие выросли на 13,3%. Всего в январе-июне 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 12,3 млн тонн продукции черной металлургии. Из них 1,2 млн тонн перевезли в контейнерах (40 тыс. ДФЭ, рост в 1,6 раза)", - говорится в сообщении.
В РЖД отметили, что 8,9 миллиона тонн было отправлено в направлении портов, что на 15,8% больше, чем за первое полугодие 2024 года. Перевозки через погранпереходы выросли на 6,8% в годовом выражении и достигли 3,4 миллиона тонн. Регионами-лидерами по объему погрузки черных металлов на экспорт стали Липецкая, Челябинская и Кемеровская области.
РЖД в I полугодии снизили контейнерные перевозки на 2,9%