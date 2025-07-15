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Каллас сообщила, когда ЕС согласует новый пакет антироссийских санкций

Каллас сообщила, когда ЕС согласует новый пакет антироссийских санкций - 15.07.2025, ПРАЙМ

Каллас сообщила, когда ЕС согласует новый пакет антироссийских санкций

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T09:15+0300

2025-07-15T09:15+0300

2025-07-15T09:15+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. "Я рассчитываю, что сегодня мы сможем достичь политического решения по 18-му пакету санкций. Мы очень близко к этому... Сегодня или завтра, но я рассчитываю, что сегодня", - сообщила она перед началом заседания Совета глав МИД стран Евросоюза. По словам Каллас, она также надеется на согласование на уровне стран G7 нового пониженного "потолка" цен на российскую нефть. "Эта идея (понижение "потолка" цен на нефть - ред.) жива… Мы рассчитываем, что сможем достичь согласия на уровне "семерки"… Я также рассчитываю, что США продвинутся вперед в санкциях против России, чтобы оказать давление", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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ес, кая каллас, запад, санкции против рф