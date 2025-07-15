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Главы МИД ЕС могут согласовать санкции по Грузии, заявила Каллас

Главы МИД ЕС могут согласовать санкции по Грузии, заявила Каллас - 15.07.2025, ПРАЙМ

Главы МИД ЕС могут согласовать санкции по Грузии, заявила Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что подготовлен список лиц для внесения в санкции по Грузии, включая двух судей. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T09:35+0300

2025-07-15T09:35+0300

2025-07-15T09:35+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что подготовлен список лиц для внесения в санкции по Грузии, включая двух судей. "Мы будем обсуждать Грузию из-за значительного отката в демократии. На столе все опции, включая приостановку облегченного визового режима и другие меры… Мы действительно подготовили лист лиц для внесения в персональные санкции, и там фигурируют двое судей. У нас было блокирование этих санкций, но мы будем обсуждать в нынешнем контексте", - сказала она перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза. Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций. На днях главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС распространили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в Грузии. В письме выражена обеспокоенность арестами оппозиционных политиков и подчеркнуто, что это противоречит европейским нормам и ценностям. Премьер Грузии назвал это совместное письмо печальным, а содержание документа - дезинформацией. При этом Кобахидзе позднее выразил надежду, что отношения между страной и европейскими структурами все же будут улучшены.

https://1prime.ru/20250612/gruziya-858449178.html

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ес, мид, кая каллас, грузия